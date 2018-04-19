Смерть Сталина: интриги и паранойя в советской империи

"Старая холодная война была лучше - такое сравнение сегодня можно услышать часто. Хотя Советский Союз и был лютым противником, им управляли надежные политики-реалисты, - пишет на страницах швейцарского издания Tages-Anzeiger Ральф Пёнер. - Совсем другим является сегодняшнее руководство в Москве: оно функционирует скорее как банда гангстеров". Последним, кто сравнил российское правительство с мафией, пока был Михаил Ходорковский. По его мнению, Россией управляет преступный синдикат, передает издание.

"Действительно? Ностальгическая похвала, может быть, подойдет к советскому времени начиная от Брежнева до Горбачева. Однако из виду упускается более старая традиция: вплоть до 1960-х годов в Кремле царили порядки, которые потрясли бы босса любого мексиканского картеля (сюда, к слову, относится и назначение убийц для политических противников за границей)", - пишет автор.

"При Сталине любой государственный акт мог использоваться как удар кинжалом. Будь то внешняя политика, выращивание картофеля или строительство улиц: политиков-коммунистов в любом решении интересовало то, кого таким образом можно было вывести из игры или предать казни, в случае необходимости вместе с семьей", - уверен журналист.

"Приспешники в партии и в политбюро очерняли друг друга во все более высоком темпе и пытались представить себя с помощью кровавых планов в качестве настоящих коммунистов. Как следствие в Кремлевском дворце после каждого круга интриг поселялись еще более злостные фигуры", - повествует журналист.

"Эту банду теперь высмеяли и в кино: в фильме "Смерть Сталина" режиссер Армандо Ианнуччи представил последние часы тирана в качестве черной как уголь комедии", - говорится в статье.

"Я сам себе не верю", - так резюмировал "убийца миллионов" в конце своей жизни ту паранойю, которой он заразил свою империю.

В фильме Ианнуччи Сталин умирает парализованным в луже мочи. Еще до того, как стало точно известно о его смерти, политики, в первую очередь Лаврентий Берия, побежали к своим лимузинам. Все понеслись в Кремль, чтобы драться за лучшее место и захватить власть. И чтобы сжечь все документы, которые могли бы их скомпрометировать, потому что каждый чувствовал, что с террором они зашли слишком далеко, повествует журналист.

"История о Сталине и членах его банды показывает, как фиксация на одном человеке и руководство государством на основе лояльности могут парализовать всю страну. И она дает понять, что культ личности, вероятно, всегда обернется против того, кого чествуют. Фильм "Смерть Сталина" был сразу же запрещен в России", - пишет автор в заключение.