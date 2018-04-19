Масштаб антисемитского насилия в Германии

В апреле в Берлине нападению подвергся 21-летний молодой человек с еврейской кипой на голове. Подобные случаи в Германии не единичны, пишут журналисты немецкого издания Tageszeitung Ханнес Хайне, Франк Янсен и Йоханнес Бокенхаймер.

Согласно ежегодному отчету исследовательского и информационного центра по вопросам антисемитизма (RIAS) в Берлине, количество инцидентов антисемитского характера в столице Германии выросло в 2017 году на 60%. В целом за прошлый год в Берлине было зафиксировано 947 подобных случаев.

Выросло в 2017 году и количество преступлений антисемитского характера. Так, в прошлом году полиция зарегистрировала 288 соответствующих дел, что в два раза больше в сравнении с 2013 годом.

Чиновники, учителя и социальные работники предполагают, что увеличение количества случаев проявления антисемитизма связано среди прочего с увеличением в городе количества переселенцев с Ближнего Востока. В утверждении о том, что 90% всех преступлений антисемитского характера совершаются (немецкими) правыми экстремистами, сомневаются не только чиновники, но и назначенная Бундестагом независимая экспертная группа по вопросам антисемитизма. Несколько месяцев назад ею было установлено, что совершение ксенофобских и антисемитских преступлений приписывается политически мотивированным правым, когда отсутствуют другие характеристики преступления, передает издание.

Что касается статистических данных по всей Германии, то пока окончательные цифры за 2017 год неизвестны. По предварительным данным, полиция зарегистрировала всего 707 правонарушений антисемитского характера, из них 24 преступления с применением насилия. В данной статистике большая часть преступлений также приписывается правым.

Согласно данным RIAS, жертвами инцидентов в 2017 году стали 245 физических лиц, как еврейской, так и иной национальности, в 461 случае речь шла об атаках на еврейские и израильские организации и объединения гражданской инициативы. Количество пострадавших физических лиц выросло по сравнению с 2016 годом на 55%, говорится в статье.

Сильно возросло и количество случаев оскорбительного поведения, например, нападки в устной или письменной форме или антисемитская пропаганда в виде унизительных надписей и наклеек или оскорбительного поведения на собраниях (всего зафиксировано 679 подобных случаев в 2017 году, в 2016 году их было 366). В 325 случаях речь шла о рассылке электронных писем с выражением ненависти или публикации комментариев в соцсетях.

В Американском еврейском комитете (AJC) также сомневаются в точности статистики. По заявлению комитета, последнее нападение в Берлине вписывается в длинный список преступлений, виновники которых часто имеют мусульманские корни. "Мы не должны закрывать глаза на антисемитизм, все чаще встречающийся в некоторых частях арабского и мусульманского сообщества", - заявила директор комитета Дайдре Бергер. По ее словам, случаи 80% пострадавших противоречат статистике, которая приписывает совершение большинства преступлений правым экстремистам.

То, что среди мусульман распространены антисемитские убеждения, показали многие исследования, отмечают авторы статьи.

Еврейские общины уже на протяжении нескольких лет предостерегают о росте количества атак антисемитского характера. "В школе, на работе или на улице - почти все хотя бы раз в повседневной жизни сталкивались с антисемитизмом", - говорит Зигмунт Кёнигсберг, ответственный по вопросам антисемитизма Еврейской общины в Берлине. Некоторые члены общины уже задумываются над тем, чтобы покинуть Германию и уехать в Израиль. "В 1970-е годы мы сидели на собранных чемоданах, в 1980-е мы убрали их в подвал - а сегодня мы думаем над тем, чтобы снова собирать вещи", - говорит представитель общины.