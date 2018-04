19 апреля 2018 г. Фрэнсис Эллиотт | The Times В Великобритании запретят продавать соломинки для напитков и ватные палочки В Великобритании запретят ватные палочки, пластиковые мешалки и соломинки для напитков, сообщает The Times. Министр окружающей среды Майкл Гоув написал в статье для The Times, что эта мера, которая, как ожидается, вступит в силу в следующем году, призвана бороться с "зависимостью общества" от одноразовых товаров. "По данным Всемирного фонда дикой природы, в Великобритании ежегодно используется 13,2 млрд ватных палочек - больше, чем в какой-либо другой стране ЕС, - а также 44,1 млрд мешалок и 42 млрд соломинок", - пишет автор публикации Фрэнсис Эллиотт. Майкл Гоув пояснил: "Мы принимаем меры против этих товаров, потому что они уже доступны или могут быть созданы в альтернативных формах, а когда их выбрасывают, они загрязняют окружающую среду на сотни лет. Их последствия могут быть смертельными. Когда в них больше не нуждаются, слишком большое количество смывается в канализацию, а затем попадает в реки и моря. Там они, как обнаружилось, забивают носы морским черепахам и прокалывают желудки пингвинов". В прошлом месяце Гоув выступил с инициативой обязать ритейлеров ввести депозит на пластиковые бутылки. Он также распространил на небольшие магазины действие пятипенсового налога на полиэтиленовые пакеты. Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что запрет подтвердит роль страны как мирового лидера в борьбе с загрязнением морей. "По данным правительства, в океанах содержится более 150 млн тонн пластика, и ежегодно миллион птиц и более ста тысяч морских млекопитающих погибают, проглотив пластиковый мусор или запутавшись в нем", - отмечает The Times. Источник: The Times