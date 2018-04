19 апреля 2018 г. Джеймс Кирчик | The Washington Post Трамп как-то заявил, что сирийский конфликт может привести к "третьей мировой войне". Хорошо, что он одумался За несколько дней до президентских выборов 2016 года кандидат Дональд Трамп предупреждал: "Вы доведете дело до третьей мировой войны из-за Сирии, если мы послушаем Хиллари Клинтон". "Хорошо, что президент Трамп проигнорировал это", - пишет приглашенный научный сотрудник Брукингского института и автор книги The End of Europe: Dictators, Demagogues, and the Coming Dark Age ("Конец Европы: диктаторы, демагоги и грядущий темный век") Джеймс Кирчик в статье для The Washington Post. В ходе предвыборной кампании Трамп заявил, что предложение Клинтон установить бесполетную зону для защиты мирных жителей создаст риск конфронтации с обладающей ядерным оружием Россией, напоминает автор. "Но на прошлой неделе после химической атаки против мирных граждан, предположительно, совершенной режимом Асада, Трамп отдал распоряжение об ударах по трем сирийским государственным объектам вместе с союзниками Британией и Францией - и, что примечательно, мировая война не началась", - говорится в статье. До запуска ракет Пентагон предупредил Москву по ранее установленным каналам "предотвращения конфликта", что удары будут нанесены, и впоследствии российские объекты не были затронуты. Россия активно протестовала против действий, направленных против своего сателлита, но ответные меры носили в основном вербальный характер, отмечает Кирчик. Это было неудивительно, поскольку Россия не особо желала вступать в настоящую войну с самой мощной армией мира из-за ограниченного воздушного удара, задачей которого было наказать за конкретные военные преступления, а не свергнуть режим Асада, полагает автор. Тем не менее, за несколько дней до удара критики постарались представить конфликт в апокалипсических тонах. Однако угроза того, что западные демократии повергнут человечество в мировую войну, может похвастаться гораздо более давней родословной, чем последние выборы президента в Америке. С начала холодной войны это было одной из основ советской пропаганды, преследовавшей цель представить США как агрессора, а Советский Союз - как опору "мира" во всем мире, говорится в статье. "Когда Советский Союз опускал "железный занавес" над Центральной и Восточной Европой на пепелище Второй мировой войны, Москва критиковала сопротивление ее действиям как шаги, угрожающие третьей мировой войной. Чтобы завоевать потенциальных союзников на Западе, советский лидер Иосиф Сталин способствовал созданию подставных коммунистических организаций и конференций с такими отвлекающими названиями, как Всемирный совет мира и Всемирный конгресс сторонников мира", - пишет автор. Разговоры о третьей мировой войне, в основном, заглохли в годы разрядки, но возобновились с удвоенной силой после выборов президента Рональда Рейгана и последующих дебатов вокруг "евроракет", пишет Кирчик, напоминая, что речь идет о полемике вокруг размещения советской системы ПРО в Восточной Европе. После падения советского коммунизма, когда путинская Россия начала привлекать к себе сочувствующих в правой части политического сектора, риторика третьей мировой войны вышла за пределы своих традиционных левых бастионов, отмечает автор. "Далеко ли нам до третьей мировой войны?" - спросил бывший конгрессмен-республиканец Рон Пол в апреле прошлого года, когда Трамп впервые нанес удар по Сирии после использования запрещенного химического оружия. "Если вы за третью мировую войну, то у вас есть свой кандидат", - заявил его сын, сенатор Рэнд Пол, во время президентских дебатов в 2015 году, после того как тогдашний губернатор Нью-Джерси Крис Кристи призвал к созданию бесполетной зоны над некоторыми областями Сирии. "Если отбросить идеологию, намеренно или нет, но упоминания третьей мировой войны имеют тот же конечный результат: скрыть воинственность авторитарных властей и воспрепятствовать демократической политике сдерживания", - считает автор. "Представьте себе мир, в котором Америка и ее союзники отказывались бы от своих обязательств и принципов при каждом русском вопле о надвигающейся мировой войне. Мы бы отдали Западный Берлин, уступив советскому шантажу, оставили бы Южную Корею на милость тоталитарной Северной Кореи и разрешили бы разместить ядерные ракеты в 90 милях от побережья Флориды. К счастью, мы никогда всерьез не воспринимали пустые угрозы третьей мировой войны. И сегодня мы не должны этого делать", - заключает Кирчик. Источник: The Washington Post