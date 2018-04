19 апреля 2018 г. Суне Энгель Расмуссен | The Wall Street Journal В то время как ИГИЛ* в Сирии хиреет, там пускает корни другая военизированная группировка "На северо-западе Сирии консолидирует свою мощь новая опасная экстремистская группировка, порожденная "Аль-Каидой"*, между тем как США сосредоточились на борьбе с остатками "Исламского государства"* в других областях страны и на ударах по объектам режима Асада, связанным с химическим оружием", - пишет The Wall Street Journal. "С тех пор, как она проявила себя как самая мощная военизированная группировка в стране, "Хайат Тахрир аш-Шам" борется с повстанческими группировками, которые поддерживает Запад, чтобы расширить свой контроль в провинции Идлиб, навязывая свою версию шариата и привлекая финансы посредством пошлин на передвижение людей и перевозки товаров", - сообщает журналист Суне Энгель Расмуссен. "Лидер группировки Абу Мохаммад аль-Джулани, бывший боевик "Аль-Каиды"*, поклялся взять Дамаск и установить власть исламистов во всей Сирии", - сообщает автор, ссылаясь на данные SITE Intel Group. "По словам аналитиков, тысячи боевиков группировки, которая представляет собой ответвление "Фронта ан-Нусра"* - сирийской организации, которая раньше была аффилирована с "Аль-Каидой"*, - окопались в окрестностях Идлиба, между тем как США сосредотачиваются на других боях в Сирии и продвигаются к тому, что президент Трамп назвал быстрым уходом из Сирии", - говорится в статье. "Похоже, для западных держав этот район "не в фокусе", - сказал аналитик Хассан Хассан (Tahrir Institute for Middle East Policy). - У джихадистов там сейчас "медовый месяц". "Группировка также яростно воевала с противниками. В феврале, после четырех месяцев боев, она объявила о капитуляции ячеек "Исламского государства"*, разгромленных ею в Идлибе. В марте она утверждала, что захватила примерно 25 деревень в провинциях Идлиб и Алеппо, а также танки и бронетранспортеры. В текущем месяце группировка воевала с силами сирийского правительства, задействовав артиллерию и снайперов, в Хомсе, Хаме и Алеппо", - пишет издание. "По словам жителей, в подконтрольных районах "Хайат Тахрир аш-Шам" создала религиозную полицию наподобие той, которая была у "Исламского государства"*. Вначале она награждала детей сладостями за то, что они учили наизусть Коран, но вскоре перешла к уничтожению кальянов (это часть запрета на курение) и распоряжениям надеть платки на головы манекенов в магазинах одежды. Хозяевам салонов красоты велели выбросить косметику, рассказывают жители Идлиба", - говорится в статье. "По словам жителей, группировка сажает в тюрьму мужчин и женщин, если те общаются между собой, не будучи родственниками, а в конце прошлого года закрыла в городе Аль-Дана университет за проведение занятий, где присутствовали лица обоих полов", - говорится в статье. Издание отмечает: в Идлиб недавно прибыли без малого 50 тыс. человек, в том числе повстанцы, из Восточной Гуты, и в результате обострился гуманитарный кризис. "Плохие условия жизни и безработица стали плодородной почвой для вербовщиков экстремистских группировок, которые обещают зарплату всякому, кто готов воевать за прожиточный минимум", - отмечает издание. *"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида", "Фронт ан-Нусра" - террористические группировки, запрещенные в РФ. Источник: The Wall Street Journal