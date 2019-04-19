Россия отправила запрос на швартовку в Средиземном море военного корабля, направляющегося в Венесуэлу. Затем все пошло не так

"Россия отозвала запрос на швартовку военного корабля на Мальте, который, как сообщили чиновники изданию BuzzFeed News, направлялся в Венесуэлу. Мальта планировала отклонить запрос. Также можно впервые обнародовать, что российские дипломаты пытались приобрести на острове снаряжение для подавления массовых беспорядков и канистры с газом, которые, как подозревают чиновники, они хотели загрузить на корабль. МИД России и его посольство на Мальте не ответили на запрос о комментариях", - сообщает BuzzFeed News. - Об этом стало известно спустя несколько дней после того, как Мальта, член ЕС, отказала России в разрешении использовать свое воздушное пространство для пролета военных самолетов в столицу Венесуэлы Каракас из Сирии в этом месяце".

"28 марта, как сообщил высокопоставленный мальтийский чиновник, российское посольство на Мальте запросило у мальтийских властей разрешение на то, чтобы большой противолодочный корабль российского флота - "Североморск" - пришвартовался на острове с 23 по 26 апреля, - поясняет издание. - Согласно запросу, содержание которого было передано BuzzFeed News, целью остановки был "деловой визит на Мальту" для "снабжения и отдыха экипажа". "Североморск" водоизмещением 7570 тонн имеет длину 163 метра, а экипаж состоит из 403 человек, говорится в запросе. Первоначально, по словам высокопоставленных представителей правительства Мальты, Мальта запросила у России дополнительную информацию об операциях и маршруте судна, но затем американские чиновники сообщили, что судно находится на пути в Венесуэлу. Источники, которые согласились говорить на условиях анонимности в связи с деликатным характером темы, добавили, что запрос, который был отозван поздно вечером во вторник, был бы отклонен. Правительственный чиновник высокого уровня подтвердил, что США поделились имеющейся информацией с Мальтой".

"Комментируя новости о недавних российских военных полетах в Венесуэлу, чиновник также поставил под сомнение гуманитарный характер, который, по утверждению России, является целью отвода ресурсов из Сирии - зоны военных действий - в Венесуэлу".

Сообщения о том, что российские военные самолеты летают из Сирии в Венесуэлу через воздушное пространство стран ЕС, вызвали тревогу в международном сообществе. (...) В четверг российское правительство охарактеризовало решение Мальты закрыть свое воздушное пространство для российских военно-транспортных самолетов, направляющихся в Венесуэлу как "недружелюбное", сообщается в публикации.

"Высокопоставленный источник в разведке в Валлетте сообщил, что на прошлой неделе российские дипломаты пытались закупить на острове канистры со слезоточивым газом и снаряжение для подавления массовых беспорядков", - сообщает издание. - Этот источник и высокопоставленные мальтийские правительственные чиновники, проинформированные о попытке покупки, указали, что хотя они не могут доказать это окончательно, они подозревают, что эти предметы предназначались для погрузки на "Североморск" в связи с близостью к датам, когда российский военно-морской корабль, как предполагалось, должен был пришвартоваться на острове".

"Представители американского и мальтийского правительств сообщили BuzzFeed News, что в последние месяцы Россия более агрессивно отстаивала свое присутствие и преследовала свои интересы в Средиземноморье, в частности, на Мальте, из-за стратегического географического положения острова, - говорится в статье. - Высокопоставленный правительственный чиновник назвал дипломатическую миссию России на Мальте непропорционально большой, учитывая небольшой размер страны. Мальтийский чиновник также сказал, что Россия стремится распространить свое влияние на запад через Средиземное море и ее раздражает все более тесное сотрудничество Мальты с США в области безопасности. Тот же чиновник напомнил, что прошлым летом высокопоставленный российский дипломат пытался обналичить несколько чеков на общую сумму в сотни тысяч евро, якобы для осуществления наличных платежей".

"Другой высокопоставленный правительственный мальтийский чиновник заявил, что Россия "очень раздражена" после волны недавних отказов в использовании воздушного пространства страны, и опасается, что она может нанести ответный удар, нацелив на премьер-министра Мальты Джозефа Муската кампанию дезинформации во время или после выборов в Европейский парламент в следующем месяце", - указывает Buzzfeed News.