Почему немецкая экономика тратит все больше денег в России

"Российская экономика переживает спад. Несмотря на это, у немецких компаний есть много причин инвестировать в нее много денег. Не всегда они делают это по собственной воле", - пишет журналист немецкого издания Handelsblatt Матиас Брюггманн.

"Список проблем российской экономики длинный, - указывает автор статьи. - Постоянные угрозы введения новых санкций со стороны США, падающие реальные зарплаты, обесценивание рубля и слабый рост экономики, который, по прогнозу Международного валютного фонда, составит лишь 1,6%: несмотря на более высокие цены на нефть, Россия переживает сегодня тяжелые времена".

Тем не менее, немецкие предприятия инвестируют в российскую экономику все больше денег. По данным Федерального банка Германии, рост немецких инвестиций в Россию не был настолько сильным, как в 2018 году, со времен финансового кризиса 2008-2009 годов. Объем инвестиций составил почти 3,3 млрд евро, что на 14% больше, чем в предыдущем году, передает издание.

"Растут не только инвестиции, но и германо-российская торговля - в 2018 году объем торговли увеличился на 8,4% до 61,9 млрд евро. Импорт российских товаров вырос в сравнении с предыдущим годом на 14,7% и составил 36 млрд евро. Экспорт в Россию вырос на 0,6% до 25,9 млрд евро, что следует из расчетов Федерального статистического ведомства", - говорится в статье.

Первая причина такой тяги к инвестированию в Россию кроется в необходимости, поясняет Брюггманн: тот, кто хочет в России продавать свою продукцию государству, должен сам инвестировать в страну.

"Чтобы получить доступ к прибыльным госзаказам, иностранные компании должны осуществлять производство на местах", - указывает Маттиас Шепп, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты.

"Помимо необходимости инвестировать на местах, есть и вторая причина, завлекающая компании на восток, считает эксперт Шепп: за последние годы российская национальная валюта потеряла половину своей стоимости. Это, по его словам, особенно интересно для компаний с производством в России, которые экспортируют свою продукцию в твердой валюте на другие рынки, но при этом закупают сырье и материалы в более дешевой местной валюте", - передает издание.

"Прямые издержки по оплате труда здесь сейчас так же малы, как в Китае, по крайней мере в текстильной промышленности. Volkswagen также экспортирует каждый четвертый произведенный в России автомобиль. "Слабый рубль делает инвестиции в Россию привлекательными", - говорит Шепп".

К тому же, по словам эксперта, Россия с 140 млн потребителей все еще обладает "значительным потенциалом рынка".

В прошлом году, продолжает издание, иностранные инвестиции в Россию привлекли и заказы, связанные с подготовкой к чемпионату мира по футболу.

"Именно компании, которые хорошо знают Россию, не так легко запугать санкциями и политическими проблемами", - опровергает Шепп слова председателя Восточного комитета немецкой экономики Вольфганга Бюхеле, говорившего о "нависшей над Россией, как Дамоклов меч, угрозе американских санкций".