Нотр-Дам де Пари: вопросы о реставрации

"Перестроить собор один к одному или осмелиться на "архитектурный поступок"? Пока бушуют дискуссии о восстановлении шпиля, Церковь считает, что приоритетом является обеспечение безопасности здания", - пишет журналистка Le Figaro Клер Боммелер.

"Хотя крыша собора разрушена, каркас XIII века задымлен и его свод пробит, внимание политиков и средств массовой информации в течение двух дней сосредоточено на шпиле. До того, как мир, приведенный в оцепенение, наблюдал за обрушением шпиля, этот шпиль являлся символом собора, очерчивающим городской пейзаж центра Парижа. В среду премьер-министр вызвал переполох: будет организован архитектурный конкурс, чтобы "оснастить Нотр-Дам новым шпилем, приспособленным к технологиям и задачам нашего времени". Вопрос заключается в том, добавил он, "перестраивать ли шпиль один к одному". В то время как премьер-министр оставил место для сомнений, коммюнике президента Французской Республики, опубликованное несколько часов спустя, содержало месседж: "Следует рассмотреть современный подход".

"Нетрудно догадаться, что перспектива конкурса вызвала настоящий шок. У архитекторов выросли крылья при виде возможности принять участие в строительстве века и, кто знает, встать в один ряд с Эженом Виолле-ле-Дюком", - говорится в статье.

"У шпиля было свое время, теперь ему нужно новое, с материалами нашей эпохи, такими как титан и стекло. Мы должны оставить отпечаток на этом событии", - сказал архитектор православного собора Святой Троицы в Париже Жан-Мишель Вильмотт, который заявил, что готов принять участие в конкурсе.

"В связи с желанием все "осовременить" следует напомнить о том, что и творение Виолле-ле-Дюка вызвало большую полемику во время реставрационных работ в Нотр-Дам в 1859 году", - указывает журналистка.

"Когда соблюдается и уважается эстетика, размышление о новых материалах представляется хорошей идеей, и я думаю, что автор шпиля не возражал бы против такого подхода", - сказал в среду праправнук Виолле-ле-Дюка Жан-Мари Энрике.

"В возникшей полемике католическая церковь до сих пор оставалась сдержанной - ее приоритетом является безопасность здания -, при этом часть политического класса призвала не "уродовать" Нотр-Дам", - отмечает Le Figaro.

"В этой разноголосице министру культуры Франку Ристеру приходится проявлять чувство такта. "Мы должны апеллировать к творчеству", - утверждает он, вторя пожеланиям президента. "Но необходимо все реконструировать один к одному", - добавляет он. Дискуссия, которая еще далека от завершения, продолжится 2 мая в Городке архитектуры и культурного наследия в Париже, где пройдет вечер, в котором примут участие архитекторы и эксперты по наследию.", - сообщает Боммелер.

"Тем временем, пока в ожидании запуска конкурса, архитекторы Исторических памятников и эксперты Министерства культуры днем и ночью занимаются обеспечением безопасности здания", - говорится в публикации.

"Пока из Франции и из-за рубежа продолжают поступать пожертвования, министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан объявил, что назначит дипломата Станисласа де Лабулэ координатором международного аспекта программы реконструкции Нотр-Дам, чтобы сопровождать крупных иностранных жертвователей и обеспечить связь между французским государством и международными организациями, в том числе ЮНЕСКО. В последние дни многие страны, от Соединенных Штатов до Марокко, предложили техническую или финансовую экспертную помощь", - пишет Le Figaro.

"Собор входит в список объектов ЮНЕСКО и является общим достоянием всего человечества. Эммануэль Макрон рассматривает реконструкцию собора как первоочередную задачу - до такой степени, что говорит о пятилетнем сроке - однако будущее Нотр-Дам связано с сообществом, которое выходит далеко за пределы Франции", - резюмирует автор статьи.