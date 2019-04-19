Президентские выборы на Украине: юморист Зеленский не смешит россиян

"Через два дня на Украине появится новый президент. Или тот же самый, если Петру Порошенко, в настоящее время набирающему по опросам 27% голосов, удастся чудесным образом поправить свои дела и одолеть своего соперника, комика Владимира Зеленского, который уже важно расхаживает, кичась более чем 72% избирателей, готовых за него проголосовать. Однако не так скоро изменятся отношения между Киевом и Москвой, которые остаются плохими уже в течение пяти лет", - пишет журналистка Liberation Вероника Дорман.

"В то время как действующий президент Петр Порошенко строил свою кампанию вокруг лозунга "Я или Путин", Кремль притих, позаботившись о том, чтобы официально не высказываться по поводу предстоящих выборов, хотя Путин открыто отказывался отвечать на призывы своего украинского коллеги в течение нескольких месяцев, дабы "не участвовать в его предвыборной кампании", обвиняя его в том, что он сам создал кризисные ситуации, чтобы затем повесить всех собак на Россию. Несмотря на растущую популярность Владимира Зеленского, Москва долгое время оставалась убежденной в том, что Порошенко сохранит президентство любой ценой", - рассуждает автор статьи.

"Россия готовилась к сценарию, при котором ради своего выигрыша Порошенко будет способен дойти до полного искажения подсчета голосов, что позволило бы ей не признавать результаты выборов как сфальсифицированных, и радикально разорвать все отношения", - анализирует политолог Татьяна Становая, глава аналитической компании R.Politik.

"Перед лицом все более уверенной победы Зеленского Россия придерживается той же линии. Если многие украинцы предпочитают его уходящему президенту, потому что он олицетворяет собой изменение и не может быть хуже, чем Порошенко, который стал невыносимым, то в Кремле выжидают и присматриваются. Тем более что комик-неофит в политике никогда не выставлял четкую программу, делая ставку на объединение всех украинцев, поднимаясь над традиционным разделением между Востоком и Западом", - указывает Libération.

"Отношение к Зеленскому двойственное, - продолжает Становая. - Никто не понимает, насколько он энергичен, какова степень его автономии, в какой мере он способен договариваться с украинскими элитами, каковы его планы на Донбасс, полностью ли он зависим от внутренней конъюнктуры".

Политолог Алексей Макаркин, со своей стороны, считает, что Москва видимо надеется на то, что "Зеленский окажется слабым президентом", в то время как Порошенко уже стал человеком, склонным лишь к конфронтации и бескомпромиссности", - передает автор статьи.

"Все будет зависеть от линии, которая будет принята в случае избрания Зеленского", - говорится в статье. "Если он возьмет на себя обязательство увековечить жесткую линию своего предшественника, требуя назад Крым, Донбасс, компенсации, то ответ тоже будет жестким. Например, будет ускорена раздача российских паспортов жителям сепаратистских регионов Донбасса", - поясняет Становая.

"Но даже если он подаст условный знак и окажется открыт для переговоров с Россией, то ему никогда не удастся проводить политику, благоприятствующую интересам Кремля", - считает Дорман.