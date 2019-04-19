Коллективное внимание истощается

Технический прогресс сопровождается всеобщим ускорением - ускорением коммуникации, передвижения, работы, в то время как в сутках по-прежнему 24 часа, пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. В научном журнале Nature Communications физики, математики и IT-специалисты попытались оценить, насколько поток информации влияет на коллективное внимание.

"Очевидно, объем коллективного внимания остается прежним, однако конкурирующих за него культурных и информационных тем становится все больше", - отмечает датский эксперт Суне Леманн, участвовавший в исследовании.

Ученые из Технического университета Берлина, Института Макса Планка по развитию человека и Копенгагенского университета изучили, как долго тренды и новости оставались популярными в Twitter или Google, а также проанализировали популярность кинофильмов и книг.

"Исследователи подсчитали, что в 2013 году хэштег оставался в топ-50 Twitter в среднем 17,5 дней - к 2016 году этот период сократился до 11,9 дней. При этом время, отводимое конкретным темам, сокращалось не только во все быстрее функционирующей онлайн-коммуникации, - отмечает журналист Вернер Бартенс. - Как показал анализ бестселлеров последних 100 лет и успешных кинофильмов за последние 40 лет, аналоговые медиа, такие, как книги и фильмы, также стали оставаться в центре коллективного внимания в течение меньшего промежутка времени. Хотя в последнее время какой-либо роман или голливудский фильм быстрее завоевывает внимание общественности и вызывает ажиотаж, концентрация общественного внимания вскоре падает. Таких резких изменений ученые не наблюдали в случае с научными публикациями и статьями Википедии, что, возможно, связано с тем, что в них речь идет о передаче знаний, которые не так сильно поддаются воздействию популярной моды и ускоряющейся динамики".

"Возможную причину социального ускорения ученые видят в том, что рост числа событий и объема информации в условиях глобальной коммуникации быстрее приводит к популярности хорошего фильма, качественной книги или какой-либо новости. Но вскоре достигается фаза насыщения и обилие информации приводит к конкуренции за интерес к ней", - говорится в статье.

По словам эксперта Леманна, давление информационного потока продолжит расти - в частности, на представителей определенных профессий, например, журналистов, которым приходится все быстрее "гнаться" за новой информацией, передает Süddeutsche Zeitung.