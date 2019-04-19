Доклад Мюллера показывает, почему кампания Трампа была такой легкой целью для России

"В долгожданном докладе, занявшем 448 страниц и опубликованном в четверг, специальный прокурор Роберт Мюллер в мельчайших подробностях рассказал о готовности кампании Трампа к взаимодействию с российскими чиновниками по широкому кругу политически деликатных вопросов", - пишет журнал Time.

"Десятки россиян, направляемых высшими уровнями кремлевской власти, неоднократно контактировали, по меньшей мере, с 17-тью официальными лицами, советниками и партнерами кампании Трампа. Среди этих посредников Трампа были друзья Иванки Трамп в индустрии моды, ряд банкиров и финансистов с Уолл-стрит, мальтийский профессор и человек, которого по ошибке сочли олимпийским тяжелоатлетом", - пишут авторы публикации Вера Бергенгрюэн и У.Дж. Хенниган.

"Доклад в своей совокупности иллюстрирует не только амбициозные усилия России, нацеленные на оказание влияния на кампанию Трампа, но и готовность помощников Трампа рассмотреть почти каждую просьбу. - подчеркивает журнал. - Как говорится в докладе, чиновники Трампа были готовы встречаться с русскими в США, Лондоне или Москве и даже организовать встречу с Путиным лицом к лицу. (...) "В то время как расследование выявило многочисленные связи между лицами, связанными с российским правительством, и лицами, ассоциируемыми с кампанией Трампа, доказательств для подтверждения уголовных обвинений недостаточно", - говорится в докладе, и отмечается, что ни один из представителей кампании не был обвинен как незарегистрированный агент российского правительства".

"Помощники Трампа зачастую, казалось, стремились взаимодействовать с русскими не потому, что они надеялись повлиять на внешнюю политику или национальную безопасность, а потому, что они думали, что это окажется полезным для кампании и повысит их позиции в глазах Трампа. Например, бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн неоднократно встречался с русскими, пытаясь договориться о строительстве башни Трампа в Москве, а Пол Манафорт, бывший председатель предвыборной кампании Трампа, обращался к влиятельным россиянам, чтобы погасить свои долги перед российским олигархом. Другие использовали свои связи с Трампом, чтобы содействовать новому бизнесу или инвестициям, или в попытках представить себя как людей с большими связями или более полезных для своих боссов", - отмечается в статье.

"Хотя в ходе расследования было установлено, что.... Кампания ожидала, что она получит электоральную выгоду от информации, украденной и обнародованной с помощью российских усилий, - говорится в докладе, , - в ходе расследования не было установлено, что члены кампании Трампа вступали в сговор или координировали свои действия с правительством России в ходе его деятельности, направленной на вмешательство в выборы".

"В докладе Мюллера также содержится множество новых подробностей о том, как лица, связанные с российским правительством, начали "проявлять интерес" к партнерам Трампа почти сразу же после того, как Трамп объявил о своем намерении избираться в июне 2015 года". Так, вскоре после этого редактор российской онлайн-газеты отправил электронное письмо пресс-секретарю Трампа Хоуп Хикс с просьбой об интервью с ее боссом. Накануне основатель сайта - бывший российский парламентарий Константин Рыков - "зарегистрировал два российских сайта - Trump2016.ru и DonaldTrump2016.ru", говорится в докладе".

"В последующие месяцы российское правительство задействовало широкий круг посредников, в том числе контакты в реалити-ТВ и российского посла, чтобы подбить клинья к любому, кто был связан с кампанией Трампа, часто полагаясь в качестве отправной точки на бездонный список контактов Трампа по его многолетней деятельности в международном бизнесе и индустрии развлечений. Если один из путей оказывался неэффективным, они быстро переключались на другие каналы", - передает Time.

"В одном случае в декабре 2015 года подруга Иванки из индустрии моды, Мира Дума, передала приглашение от имени вице-премьера России Сергея Приходько для Иванки и ее отца посетить Петербургский экономический форум. Давний секретарь Трампа Рона Графф, согласно докладу, отклонила приглашение, но через три месяца Приходько попробовал еще раз, на этот раз лично", - пишет издание. В то же время, нью-йоркский инвестиционный банкир по имени Роберт Форесман также обратился к Графф, с которой его связал продюсер [шоу Дональда Трампа] "Кандидат" Марк Бурнетт. Он сообщил, что к нему обратились "высокопоставленных кремлевских чиновников", которые попросили Трампа выступить на том же форуме в Санкт-Петербурге.

"В тот же период жена Дмитрия Клокова, директора по коммуникациям бывшего министра энергетики России, также обратилась к Иванке Трамп в ноябре 2015 года с тем, чтобы назначить встречу с Путиным. Коэн, тогдашний адвокат Трампа, ошибочно решил, что Клоков - олимпийский тяжелоатлет, быстрый поиск в Google показал человека с тем же именем. Он обменялся несколькими электронными письмами и позвонил жене Клокова", - напоминает журнал.

"В докладе излагаются ошеломляющие подробности того, как в спешно собранной внешнеполитической команде кампании Трампа - плохо укомплектованной и в постоянном беспорядке - в итоге оказалось несколько советников, которые были особенно легкой целью, - отмечается в статье. - Например, такие сотрудники, как Картер Пейдж и Джордж Пападопулос, стремились доказать свою значимость для кампании, встречаясь с иностранными бизнесменами или правительственными чиновниками. И русские, воодушевленные очевидной готовностью Трампа перезагрузить отношения США и России, были рады угодить им, обращаясь к ним по электронной почте, в телефонных звонках, во время встреч и поездок за границу".

Издание напоминает про взлет и падение Пападопулоса - неопытный Пападопулос переписывался и встречался с Джозефом Мифсудом, мальтийским профессором в Лондоне, который, по словам следователей, имеет "существенные" связи с Кремлем, с целью организации встречи Трампа и Путина. "В итоге Пападопулос признал себя виновным в том, что дал ложные показания агентам ФБР, и отбыл срок в федеральной тюрьме", - пишет Time.

Что касается Пейджа, то, согласно докладу, поначалу сотрудники российской разведки, которые имели отношения с Пейджем, работавшим в России в 2008 и 2013 годах, с энтузиазмом отнеслись к тому, чтобы использовать его как способ проникнуть в кампанию Трампа", но вскоре "российские чиновники обнаружили, что он не может предоставить им большого доступа".

Председатель кампании Трампа Пол Манафорт "рассматривал эту работу как способ реанимировать свою карьеру в политическом консалтинге, которая "могла бы принести финансовую выгоду в будущем". Через два месяца после своего назначения он встретился в Нью-Йорке с Константином Килимником, давним деловым партнером, имеющим, как полагают, связи с российской разведкой, согласно судебному иску, о котором стало известно в январе 2019 года. "Манафорт и его заместитель Рик Гейтс позже передавали внутренние данные кампании об опросах общественного мнения Килимнику в течение 2016 года", - говорится в публикации.

"Команда Мюллера не смогла определить, что произошло с данными опросов после их отправки Килимнику, и была ли эта информация использована для целевой работы с избирателями в колеблющихся штатах, подчеркивается в публикации и добавляется, что спецпрокурор не выявил "доказательств связи между переданными Манафортом данными об опросах с вмешательством России в выборы".

"Были, конечно, встречи один на один, но в докладе также задокументировано, как команда Трампа по незнанию транслировала пропаганду, создаваемую российским Агентством интернет-исследований, организацией, финансируемой Евгением Пригожиным, которого прозвали "поваром Путина" за связи с российским президентом. "Во многих случаях члены и подручные кампании Трампа продвигали - как правило, путем ссылок, ретвитов или аналогичных методов репостинга - протрамповский или антиклинтоновский контент, публикуемый Агентством интернет-исследований через контролируемые им аккаунты в социальных сетях", - говорится в докладе".

"Сразу после выборов 8 ноября российские правительственные чиновники и видные российские бизнесмены начали пытаться проникнуть в новую администрацию", - говорится в докладе. Но предыдущий подход россиян - использование сети деловых и неофициальных контактов для сближения с кампанией Трампа - означал, что после выборов им будет трудно установить официальные контакты. "Похоже, у них не было прежних контактов, и они изо всех сил пытались связаться с высокопоставленными чиновниками вокруг избранного президента", - говорится в докладе.