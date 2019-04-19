Жир казненных был востребованным средством против ревматизма

"Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух". Даже спустя 2 тыс. лет после смерти Иисуса на кресте от истории его страданий у слушателя пробегает мороз по коже, - пишет журналист немецкого издания Die Welt Йоахим Хайнц. - Будь то крест или виселица, гильотина или электрический стул, колесование или удары током: человек, вероятно, всегда был изобретателен, когда речь шла о том, чтобы при содействии властей отправить сограждан на тот свет".

В частности, указывает журналист, в старых летописях говорится, что из трупов преступников раньше извлекали жир, который, как пишет историк Петер Шустер в своей книге "История убийства", считался "эффективным средством против ревматизма и кожных болезней". В эту категорию попадают и эссенции, которые изготавливали из волос и ногтей. "Магические свойства приписывались также и рукам казненных. Законсервированные в соли и моче конечности носили с собой грабители, чтобы открывать с помощью "волшебной руки" двери", - говорится в статье.

Подобные суеверия можно встретить уже в истории о Лонгине Сотнике из IV века, продолжает издание. Считается, что Лонгин был одним из римских солдат, которые следили за распятием Иисуса. Согласно легенде, после смерти распятого Лонгин пронзил копьем бок Христа, а выступившей из тела умершего кровью он помазал глаза и исцелился тем самым от глазной болезни, став затем христианским подвижником.

"Распявшие же Его делили одежды Его, бросая жребий", - говорится о солдатах в Евангелии от Матфея. "В некоторых регионах палачи вплоть до XX века обладали преимущественным правом на одежду приговоренных к смерти, - указывает Хайнц. - Правда, это было связано не с магией и суевериями, а с возможностью получить материальную выгоду. Особенно в Средневековье куртки, штаны или рубашки были вожделенным "трофеем", так как были редкими и, соответственно, дорогими".

При этом, отмечает издание, многие люди не особенно заботились о происхождении одежды - даже если она неделями или месяцами была надета на тело покойника и соответствующим образом пахла.

"Как же относилась ко всем ужасам, связанным с казнью и ее исполнением, церковь? - задается вопросом Хайнц. - Ответ кроется в историях о "чудесах на виселице". Во время повешения не редко обрывалась веревка, а топор палача оказывался слишком тупым, что спасало некоторых преступников от верной гибели. В средневековье подобные происшествия люди считали вмешательством Бога".

"Так, в 1358 юрист Лукас де Пенна предлагал: если веревка на виселице оборвется, ответственным лицам стоит проверить, имеет ли место дефект веревки или чудо Божье. В случае сомнения, по его мнению, следовало вынести оправдательный приговор", - пишет Die Welt.