19 апреля 2019 г. Дирк Азендорпф | Die Zeit В поисках лунного металлолома "Пять вездеходов, четыре маленьких "Ровера", шесть американских флагов, два мяча для гольфа - и все это лишь мелочи. Человечество оставило на Луне множество вещей, - пишет немецкое издание Die Zeit. - Когда на прошлой неделе израильский зонд Berescheet разбился при посадке, к ним добавилось еще 600 кг металлолома, которые составят компанию отработанным ступеням ракет, упавшим искусственным спутникам и старым посадочным ступеням пилотируемых кораблей. Всего на Луне лежит около 200 тонн искусственных объектов". "Вывоза мусора там нет, а силы природы действуют на Луне значительно медленнее, чем на Земле. В конце концов, из-за отсутствия атмосферы там нет ни осадков, ни ветра, - поясняет журналист Дирк Азендорпф. - Даже знаменитый отпечаток ботинка, который оставил 21 июля 1969 года Нил Армстронг, ставший первым человеком на Луне, вероятно, в значительной степени еще сохранился в первозданном виде". "Как выглядит человеческое "наследие" сегодня и как на него повлияло космическое и солнечное излучение, собирается детально изучить немецкий стартап PTScientists с помощью двух маленьких "Роверов". Несмотря на то, что компания еще не собрала 100 млн евро для археологической миссии на Луну, она уже начала производство собственного спускаемого модуля, заручившись поддержкой таких спонсоров, как Audi и Vodafone, а также сотрудничеством с немецким и европейским космическими агентствами". Запуск должен осуществиться в следующем году. Цель миссии - изучить место посадки "Аполлона-17" на окраине Моря Ясности на северной стороне Луны. Тогда на Луне остались нижняя часть посадочного модуля, луноход, небольшая исследовательская станция, флагшток с американским флагом и более 34 километров следов от ног и шин. "Мы будем очень внимательно следить за тем, чтобы не разрушить историческое место", - говорит основатель и руководитель PTScientists Роберт Бёме. Особенно подробно Бёме хочет изучить оставленный луноход. "Спектральные камеры должны будут передать на Землю снимки кожаных ремней, склеивающих лент и пластиковых деталей лунохода. Так как в вашингтонском музее космонавтики имеется точная копия лунохода, состояние находящегося на Луне аппарата можно будет сравнить с оригиналом. "Так мы узнаем очень многое об условиях на Луне", - считает Бёме". Руководитель PTScientists также является членом правления организации под названием For All Moonkind, которая предлагает обеспечить международной защитой все места посадки космических кораблей на Луне и других планетах, говорится в статье. "На лунных артефактах, похоже, можно заработать хорошие деньги, - отмечает издание. - В 2017 году на аукционе Sotheby?s продали маленький мешок, в который Нил Армстронг собирал лунный грунт. (...) Покупатель заплатил за него почти 2 млн долларов". Компания For All Moonkind предлагает во время всех будущих космических миссий подписывать декларацию о сохранении культурного наследия в космосе. Кроме PTScientists этого пока никто не делал, но в этом и нет необходимости, отмечает издание: места высадки прежних миссий вблизи экватора Луны не представляют интереса для современных исследователей. "Сегодня с точки зрения поиска интересных минералов и льда более привлекательными считаются полюса Луны - в первую очередь южный полюс с его глубокими, тенистыми кратерами. (...) Однако из-за рассеченного трещинами ландшафта осуществить посадку там намного сложнее. Поэтому мягкой посадки вблизи полюсов пока не было - как и требующих защиты артефактов для будущих лунных археологов", - пишет Die Zeit. Источник: Die Zeit