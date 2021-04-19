Рост цен на продукты питания разжигает недовольство в России

"Инфляция может нарушить стратегию главы Кремля с расчетом на сентябрьские выборы в Госдуму. Производителей обязали заморозить цены", - пишет корреспондент французской газеты Les Echos в Москве Бенжамен Кенель.

"(...) Российский президент, как правило, далекий от вопросов об экономической деятельности, публично раскритиковал министров и губернаторов регионов. "Эта проблема вдруг стала политической! Мы ощущаем чрезмерную нестабильность. За ней стоят сентябрьские выборы в Госдуму... ", - свидетельствует один производитель. С конца прошлого года он ходит на различные правительственные заседания в верхах в присутствии заместителя премьер-министра, который следит за тем, чтобы послание президента воплотилось в реальность", - говорится в статье.

"В приоритете оказался сахар. Согласно навязанной сверху сделке, оптовая цена 1 кг сахарного песка будет ограничена 36 руб. за 1 кг, розничная - 46 руб. В виде компенсации недополученной прибыли планируются субсидии. Но вся цепочка поставок, от свекольных полей до магазинов, обеспокоена вмешательством государства, - указывает автор статьи. "Это будет сдерживать развитие производства", - опасается один поставщик. "От административных ограничений цен надо быстрее отказываться, потому что это искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства", - предупредила Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка, одна из немногих влиятельных деятелей либерального направления. Однако на данный момент главным с точки зрения Кремля является замораживание цен после их роста на 70% в годовом исчислении", - указывает журналист.

"(...) Резкий рост цен на основные продукты питания привел к росту инфляции, которая в феврале приблизилась к 6%, пику за пять лет, что далеко от государственного целевого уровня в 4%", - пишет Les Echos.

"С 2014 года доходы стабильно снижаются (-3,5% за год в 2020 году), а количество россиян, живущих за чертой бедности, увеличивается (13% населения). Перед ассоциациями, раздающими еду беднейшим слоям населения, выстраиваются очереди. Множатся сети дискаунтеров. Это не только новый бизнес, но еще один признак утраты финансовой стабильности домохозяйств", - комментирует журналист.

Главными опасениями россиян являются рост цен и низкая заработная плата, и они внезапно могут стать первоочередными задачами властей. Потому что это мощный источник социального и, возможно, политического недовольства, предупреждает политолог Екатерина Шульман.

"(...) Перед лицом подобного недовольства, ожидается, что Владимир Путин, который в 2000-х годах приобрел популярность благодаря повышению уровня жизни, сделает соответствующие заявления во время своего ежегодного обращения к Федеральному собранию в среду, 21 апреля, - отмечает Кенель. "С предоставлением социальной помощи, - утверждает Екатерина Шульман. - С самого начала пандемии Россия была одной из тех редких стран, которые не запустили обширный план поддержки частных лиц, домохозяйств и предприятий".