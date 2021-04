19 апреля 2021 г. Мари Морис | Le Temps Наличие дочери чаще приводит к разводам, утверждают ученые "(...) Что приводит семейную пару к разрыву? Огромный вопрос, на который десятилетиями пытаются ответить социологи. Недавно два исследователя подлили масла в огонь этих дебатов, опубликовав очень серьезное исследование в журнале The Economic Journal. По данным их исследования, родители, у которых есть дочь, разводятся чаще, чем те, у которых есть сын. Но такая разница становится заметной только в подростковом возрасте", - пишет Le Temps. "Их статья, появившаяся в начале этого года, только что была прорецензирована британской газетой The Economist. Ян Кабатек (Мельбурнский университет) и Дэвид Рибар (Университет Джорджии, США) собрали статистические данные о структуре семьи и количестве разводов в США и Нидерландах. Они обнаружили, что наличие дочери приводит к тому, что родители чаще разводятся, как уже предполагалось в предыдущих исследованиях", - говорится в статье. "По какой причине? Одна из гипотез состоит в том, что это связано с культурными предпочтениями, из-за которых наследникам отдается преимущество перед наследницами. Таким образом, отец мог бы счесть наличие дочери неудачей, и это могло бы отразиться на семейной паре, - говорится в публикации. - Ошибочное объяснение, утверждает Ян Кабатек, уточняя, что "если бы отцы действительно были более склонны расстаться с женами потому, что они предпочли бы иметь сына, то чтобы сделать это, они не стали бы ждать, пока ребенку исполнится 13 лет. "Между тем, кривые разводов расходятся только по достижении детьми подросткового возраста. В Нидерландах, например, из 3 млн пар, состоявших в браке в период с 1971 по 2015 год, вероятность развода у тех, у кого есть дети в возрасте от 13 до 18 лет, оказывается на 5% выше, если это девочка, а не мальчик. К 15 годам такая вероятность возрастает до 9%. Исследователи проверили свою гипотезу на американской демографии 1980-х и 1990-х годов. Они наблюдали ту же тенденцию: разводов больше, когда первым ребенком становится девочка, достигшая подросткового возраста", - указывает автор статьи. "На этом фоне возникает другое объяснение: родители могут больше ссориться по поводу воспитания своей дочери-подростка, чем из-за воспитания своего сына-подростка. В числе спорных вопросов, упомянутых The Economist, является то, как одевается их дочь, с кем встречается и где работает", - говорится далее. "Однако есть одно исключение: отцы, которые воспитывались вместе с одной или несколькими сестрами, судя по всему, меньше вмешиваются в выбор дочери и у них меньше разногласий со своей супругой. В этих семьях разводов столько же, сколько в тех, у которых был один или несколько мальчиков", - резюмирует Le Temps. Источник: Le Temps