Алексея Навального сжигают на медленном огне

"(...) Люди обычно избегают слова "умирает". Но сейчас Алексей умирает. При его состоянии это вопрос дней". Такой крик души опубликовала в эти выходные в социальных сетях Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального, здоровье которого ухудшается день ото дня. Посаженный с начала марта в исправительную колонию с печальной славой, расположенную в 100 км от Москвы, 44-летний оппозиционер уже несколько недель обращается за медицинской консультацией, достойной своего названия, жалуясь сначала на боли в спине, затем на потерю чувствительности в ногах, руках и кистях. Но тщетно", - пишет журналистка Liberation Вероника Дорман.

"В знак протеста против фундаментального ограничения своих прав Алексей Навальный прекратил принимать пищу 31 марта. По словам его адвокатов, которые навещают его настолько часто, насколько позволяет администрация, он теряет по килограмму в день, "плохо выглядит", кашляет и ходит с трудом, - говорится в статье. - Его жена Юлия, которая смогла увидеть его в начале прошлой недели, сообщает, что он весит всего 76 кг (на 17 кг меньше, чем когда он прибыл в колонию ? 2, при росте 1,89 м) и что она "никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп". Во время свидания "он все такой же жизнерадостный и веселый", - пишет она, -"правда, говорит с трудом и время от времени кладет трубку и ложится на стол, чтобы передохнуть".

"(...) Несколько дней назад офтальмолог Анастасия Васильева, которая следит за здоровьем оппозиционера, объяснила Liberation, что "Алексей страдает двумя разными вещами: грыжей межпозвоночных дисков, которую, конечно, необходимо лечить, но также и тем, что является прямым следствием его отравления, типичной токсической нейропатией, требующей консультации грамотного невролога и обширного неврологического обследования".

"В аккаунте Алексея Навального в Instagram еще в субботу появилось сообщение: "Вот сегодня утром надо мной стояла женщина-полковник и говорила: ваш анализ крови свидетельствует о серьезном ухудшении здоровья и риске. Если вы не откажетесь от голодовки, то мы готовы перейти к принудительному кормлению уже сейчас". У оппозиционера и всего его окружения нет сомнений в том, что руководство лагеря получило прямой приказ Кремля не оказывать ему необходимую медицинскую помощь, в качестве особой формы пыток, - рассуждает журналистка. - Более того, адекватное медицинское обследование могло бы выявить причины ухудшения здоровья оппозиционера, которые возможно связаны с отравлением газом "Новичок", которому он подвергся прошлым летом, организованным российскими спецслужбами по приказу Кремля. "Или каким-то новым, я уж не удивлюсь", - пошутил Навальный.

"Кремль не даст ему умереть, это контрпродуктивно, - анализирует политолог Татьяна Становая, руководитель аналитической фирмы R.Politik. - С другой стороны, Путин не собирается проявлять к нему какое-то особое отношение. Для Путина это дело закрыто. Навальный сидит в тюрьме, отбывает наказание, ну а там на все воля Божья". Посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире BBC подтверждает: "Навальному не позволят умереть в тюрьме, но я могу сказать, что Навальный ведет себя как хулиган, пытаясь нарушить каждое установленное правило". Заключенный оппозиционер будет подвергаться принудительному кормлению, его сохранят в живых, конечно, в особо суровых условиях - на виду у всего мира - чтобы избавить кого-нибудь от слишком сильного желания его поддержать и пойти по его стопам. И однажды, "через несколько лет, поскольку они не отпустят его в ближайшее время, найдя способ продлить срок наказания, Навальный, возможно, станет разменной монетой в общении с Западом, когда это позволят сложившиеся отношения", - предполагает эксперт, подчеркивая, что о таком сценарии пока рано говорить.

"С другой стороны, международное давление, которое началось в течение нескольких дней - именно те послания, которые так раздражают и напрягают Кремль, всячески укрепляя его в мысли о том, что Алексей Навальный является прислужником Запада, - рискует "не иметь никакого эффекта, и даже вызвать негативный эффект". После российских врачей, художников и писателей мобилизуются международные деятели. В открытом письме, опубликованном в эти выходные в нескольких газетах, включая Le Monde, более 70 писателей, художников и ученых - в том числе Светлана Алексиевич, Салман Рушди, Джуд Лоу, Ванесса Редгрейв, Арт Шпигельман - призывают Владимира Путина немедленно предоставить оппозиционеру "компетентную медицинскую консультацию и лечение, в котором он срочно нуждается". (...) В Париже министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан сказал, что ситуация Навального "вызывает чрезвычайную обеспокоенность".

"(...) Внутри страны окружение Алексея Навального в воскресенье решило без промедления мобилизовать улицы. "Прямо сейчас его убивают в колонии и ждать больше нельзя", - заявили в соцсетях его главные соратники Иван Жданов и Леонид Волков. Митинги по всей стране назначены на 21 апреля, в день, когда Владимир Путин выступит в обеих палатах парламента с ежегодной речью, посвященной дорожной карте по развитию России и осенним парламентским выборам, - указывает автор статьи. "Это очень сильное решение, - вздыхает Становая. - Но очень опасное. В ближайшие три дня власти будут преследовать всех - активистов, экспертов, журналистов, всех, кто будет говорить об этой мобилизации".