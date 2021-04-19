Россия строит новый военный лагерь в Крыму

"Москва стягивает десятки тысяч солдат к границе с Украиной. Спутниковые снимки показывают, как на аннексированном полуострове Крым появился огромный военный лагерь с более чем тысячей единиц техники", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Как показывают спутниковые снимки, имеющиеся в распоряжении Der Spiegel, огромный новый армейский лагерь появился на востоке черноморского полуострова", - сообщает издание.

"Примерно в 30 километрах от села Марфовка недалеко от побережья русские военные постепенно построили временную базу (...) В то время как 15 марта этот район еще пустовал, к 2 апреля в нем можно было увидеть все больше автомобилей и построек".

"Если проанализировать спутниковый снимок от 13 апреля, то можно увидеть, что рядом с жилыми постройками на огороженной территории рядами стоят более тысячи единиц военной техники".

"Также можно увидеть, что в дополнение к основному лагерю западнее был построен лагерь меньшего размера", - говорится в публикации.

"Уже на прошлой неделе стало известно, что российская армия построила новую временную базу недалеко от города-миллионника Воронежа на юго-западе России. Der Spiegel удалось посетить это место и понаблюдать, как продолжается строительство военного лагеря. Там присутствовали бронированные машины и грузовики в основном 76-го и 87-го регионов", - пишет издание, отмечая, что местоположение лагеря под Воронежем определил на основе публикаций в соцсетях Руслан Левиев, аналитик из организации Conflict Intelligence Team.

"В интервью Der Spiegel на прошлой неделе он уже высказывал подозрение о наличии других военных лагерей, в том числе и в Крыму. Ранее в соцсетях уже появлялись фотографии грузовых поездов на Крымском мосту, груженных ракетными установками и танками из сибирского города Юрги, расположенного за тысячи километров отсюда".

"Левиев говорит о "наибольшей концентрации российских войск с 2014 и 2015 годов" вблизи украинской границы и называет переброску войск демонстрацией силы со стороны России", - пишет Der Spiegel.