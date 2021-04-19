Привиться "Спутником V" - и обратно

"В Германии Томасу Валлеру пришлось бы еще несколько месяцев ждать вакцинации от коронавируса - в Москве он может привиться сразу. Один из туроператоров организует поездки для немцев для вакцинации "Спутником V", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Да серьезно!, - восклицает Томас Валлер, разговаривая по мобильному. На другом конце провода - знакомый из Германии, который не хочет верить в то, что ему рассказывает Валлер, едущий в такси в центр Москвы. Сделать прививку в российской столице? "Да!", - восклицает 24-летний молодой человек из баварского города Паффенхофе и говорит, что может прислать фото в качестве доказательства".

"Валлер- один из первых участников "прививочного тура" в Москву, организованного одним из туроператоров. Пятьдесят немцев приехали в российскую столицу на выходные, чтобы вакцинироваться против коронавируса "Спутником V", - повествует издание.

"В Германии мне как молодому человеку без каких-либо имеющихся заболеваний пришлось бы еще несколько месяцев ждать прививки, в Москве же ее можно сделать сразу, - говорит Валлер. - Честно говоря, я не верю, что каждый из нас получит предложение о вакцинации к лету, как обещало федеральное правительство".

"Как и Валлер, многие участники поездки уже несколько недель назад начали искать в интернете "прививочные туры". "США не подошли из-за визы, - говорит 38-летний Энно Ленце из Берлина. - В Сербии не было свободных мест". Россия, по его словам, была единственным вариантом, который он рассматривал. В начале месяца Москва, спустя год, открыла для немцев границы и теперь снова выдает туристические визы", - говорится в статье.

"Для Виви, которая не захотела называть свою фамилию, вакцинация от коронавируса - это просто приятный бонус. 66-летняя женщина из Баден-Вюртемберга приехала сюда прежде всего из-за оперного певца Пласидо Доминго, выступающего в Большом театре. В России уже давно все снова открыто: бары, рестораны, кинотеатры, магазины и спортивные клубы заполнены людьми так, будто пандемии больше не существует".

"Она не может понять критику в адрес "Спутника V", говорит туристка. Препарат, как и вакцина AstraZeneca, является векторной вакциной, "но с более высокой эффективностью". Почему тогда не выбрать лучший вариант?", - передает Der Spiegel, отмечая, что сами россияне скептически относятся к вакцине и предпочитают подождать.

Москва зарегистрировала "Спутник V" еще в августе прошлого года - в рамках непрозрачной ускоренной процедуры. "Виви знакома с этой критикой, но считает, что ситуация с вакциной от AstraZeneca в Германии еще хуже: "То вакцинироваться должна одна возрастная группа, то другая, то никто - и чему нам теперь верить?".

"Стоимость тура "Спутник V" в Москву составляет 1999 евро и он включает в себя: два билета туда-обратно с трехнедельным интервалом для двух прививок "Спутником V", три ночи в гостинице с завтраком, трансфер, услуги переводчика и оформление визы. За вакцинацию "Спутником V, которую также можно заказать отдельно, нужно дополнительно заплатить 300 евро. Официально это плата за обследование, сама вакцина, согласно постановлению правительства, в России бесплатна".

"Несколько недель назад министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что пока иностранцам не будут делать бесплатные прививки. По его словам, сначала нужно защитить собственное население. На вопрос Der Spiegel об организуемых для вакцинации поездках министерство здравоохранения не ответило".

"Альберт Зигль, совладелец туроператора World Visitor, предлагающего "прививочные туры", говорит, что с российскими властями очень легко сотрудничать. Во время первого "прививочного тура" в Москву для россиян, проживающих за рубежом, он сотрудничал с прокремлевским и националистическим "Общероссийским народным фронтом". Зигль опровергает политические намерения. "Я вообще не знал, что это за фронт. Все было организовано нашими российскими партнерами", - говорит он".

"Ему важен лишь бизнес, подчеркивает менеджер по туризму: "Если Дубай откроет рынок для "прививочных туров", мы будем продавать туры и туда". По его словам, туры в Москву забронировали у него уже 600 человек - в том числе сотрудники одной из IT-компаний и экипаж одной яхты.

"Томас Валлер не боится сильных побочных эффектов, ведь около десяти миллионов россиян уже прошли вакцинацию. "Я доверяю вакцине", - говорит он. (...) На 7 мая назначена его вторая прививка. До тех пор Валлер хочет остаться в России, посмотреть страну - "дважды уходить на карантин в Германии - это бред", - передает его слова Der Spiegel.