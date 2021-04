19 апреля 2021 г. Гарри Каспаров | The Wall Street Journal Зачем Байден хочет провести встречу на высшем уровне с Путиным, которого он называет "убийцей"? "Администрация Байдена кардинально изменила тон Америки в отношении России и Владимира Путина. В марте президент Байден резко и точно назвал Путина "убийцей", дав понять, что он не видит необходимости проявлять дипломатичность в отношении лидера режима, который неоднократно атаковал интересы США, и, как ясно показали объявления о санкциях на прошлой неделе, сами США. Но тон не имеет большого значения, если он не подкреплен последовательными действиями, которых до сих пор не было. Путин не является мастерским стратегом, но он хорошо разбирается в людях и чует слабость с помощью звериной хитрости. После стольких разговоров Байден должен перейти от слов к делу, иначе Путин решит, что новая администрация США так же беспомощна, как и предыдущие две", - пишет на страницах The Wall Street Journal Гарри Каспаров, председатель Фонда защиты прав человека и Renew Democracy Initiative. (...) Говоря о предложении Байдена Путину провести саммит на высшем уровне в третьей стране в ближайшие месяцы, автор публикации отмечает, что "одним махом Байден дал Путину именно то, чего тот жаждал - равный статус с президентом Соединенных Штатов. Даже если этой встречи никогда не произойдет, приглашение посылает сигнал о том, что Путин незаменим и по-прежнему достоин поддержки олигархов и элит, гарантом состояния которых он выступает. Президента Трампа справедливо критиковали за то, что он устроил встречу с Путиным в Хельсинки в 2018 году, которая ничего не сделала для интересов США и очень много для Путина. И нынешняя встреча ничем не лучше. Называя это дипломатией, мы игнорируем то, что дипломатия должна иметь смысл". Также Каспаров указывает, что расшифровка телефонного разговора Байдена и Путина примечательна "(...) отсутствием упоминания российского оппозиционного лидера Алексея Навального, здоровье которого ухудшалось еще до того, как он начал голодовку в знак протеста против обращения с ним в тюрьме. Такие грубые промахи кажутся необъяснимыми, особенно с учетом жестких санкций, объявленных США двумя днями позже. (...) Если США серьезно настроены на то, чтобы сдержать Путина, также должны быть применены целевые санкции, включая арест активов, в отношении его друзей-олигархов, их семей и их компаний. Если вы поддерживаете мафиозную диктатуру Путина и извлекаете из нее выгоду, вы также должны расплачиваться, если он переходит границы". (...) "Смешанные сообщения из Белого дома вызывают еще большее беспокойство, потому что их источник неизвестен. Телефонный звонок во вторник состоялся, когда госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин были за границей, что заставляет меня задуматься, чья это была идея подорвать санкции предложением встречи на высшем уровне, - пишет Каспаров. - В пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что приглашение "не было предварительно подготовлено". Был ли это синапс, выдающий некоторую ностальгию по холодной войне, или в ушах Байдена звучат другие голоса?" - говорится в статье. "Джон Керри, бывший в роли госсекретаря одним из агентов катастрофической политики умиротворения президента Обамы в отношении России, колесит по земному шару в своем новом титуле климатического посланника. Недавно он встретился в Индии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Если Керри имеет влияние на Байдена - и если он все еще обладает своим редким даром ничего не получать в обмен на что-то - он может продвигать бесполезные "зеленые сделки" с Россией и Китаем в обмен на то, что их волнует, например, саммиты, трубопроводы и снятие вопроса о правах человека с повестки дня. Борьба между геополитическими реалистами и умиротворителями может стать еще одним расколом в Белом доме Байдена, наряду с ожидаемым политическим перетягиванием каната между умеренными и прогрессивными. Байден говорит, что он хочет "предсказуемых" отношений с Путиным, но это именно то, что у него есть. Путин атакует; Запад отвечает слабо, а затем предлагает уступки для диалога, пока Путин не атакует снова". "О дипломатии говорить приятно, но дипломатия никогда не меняла поведения диктатора. США вместе со своими союзниками в свободном мире могут угрожать сокрушающим ответом на путинские вторжения, взломы, вмешательство в выборы и убийства. Чего ему всегда не хватало, так это воли к этому", - заключает автор публикации. Источник: The Wall Street Journal