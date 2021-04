19 апреля 2021 г. Роузи Сатран | The Wall Street Journal WSJ: Женское бритье лица распространено больше, чем вы думаете "В прошлом году, когда разразилась пандемия, 23-летняя Бруклин Хорн оказалась прикована к своему дому в Канзас-Сити, штат Миссури, и начала проводить больше времени в интернете. Она зарегистрировалась в TikTok и стала просматривать видео-туториалы по уходу за кожей. Ее внимание привлекло одно из видео, записанное инфюенсершей Жаклин Хилл на тему дермапланинга (депиляция лица при помощи специального инструмента - тонкой бритвы, соскабливание рогового слоя кожи и удаление пушковых волос - Прим. ред.). Вдохновленная, Хорн подбежала в магазин Walmart и купила простое лезвие, а затем вернулась домой, нанесла масло и сбрила с лица весь пушок. Она начала регулярно бриться и даже опубликовала собственное видео (...)", - пишет The Wall Street Journal. "В то время как многие женщины регулярно выщипывают брови, удаляют бакенбарды и волосы на верхней губе, практика бритья всего женского лица начала набирать популярность лишь в последнее время. Хотя прецеденты, несомненно, были: на деревянных японских гравюрах XVI века женщины бреют лица длинными тонкими лезвиями, а королева Елизавета I удаляла все волосы на лбу, включая брови. По слухам, Мэрилин Монро брила все лицо, чтобы кожа выглядела более гладкой. Сегодня некоторые инфлюенсеры, косметологи и дерматологи продвигают эту практику как способ удаления нежелательных волос, а также как технику эксфолиации (отшелушивания) - какой бы радикальной она ни казалась", - говорится в статье. По словам Дэвида Кима, дерматолога из Сан-Франциско, дермапланинг - это соскребание верхнего слоя кожи с помощью мягкого скальпеля на лице или в другом месте, для мягкого отшелушивания омертвевших клеток кожи, скоплений грязи и жира, удаления пушковых волос. По его словам, цель состоит в том, чтобы сделать кожу более гладкой и сияющей, а также подготовить ее к более эффективному впитыванию продуктов. Он считает, чо этот метод может быть эффективен особенно для тех, кто еще не делает пилинг с помощью кислот или ретинола. Однако доктор Ким не рекомендует эту практику людям с чувствительной кожей, с состояниями, такими как розацеа или экзема, а также пациентам с акне, родинками, псориазом или активными инфекциями, говорится в статье. "Дермапланинг - одна из главных тем, о которых молодые пациентки расспрашивали доктора Кима во время пандемии (другими популярными темами были прыщи на ягодицах и спине, грибковые инфекции в паху, отшелушивающие кислоты и продукты с витамином С). Он объясняет это популярностью дермапланинга в социальных сетях с его увлекательными туториалами. (...)", - пишет газета. "Видео о дермапланинге, которые набирают популярность в TikTok и на Youtube, действительно завораживают. Женщины наносят на лицо жирное масло или крем, а затем снимают сверхкрупным планом, как лезвием обрабатывают лицо. На лезвии скапливаются мелкие волоски, и женщины приходят в восторг, глядя на них - это своего рода обновленная версия рекламы 1990-х годов полосок для чистки пор от Bioré, на которые налипали черные точки. Успех этих видео неудивителен во вселенной социальных сетей, где ценится все, что вызывает ASMR - автономную сенсорную меридиональную реакцию (ощущение мурашек по коже в ответ на приятное чувственное воздействие). К этой категории относятся и другие методы, связанные с красотой, включая расчесывание волос и снятие с лица маски-пленки. И, что хуже, выдавливание прыщей и хруст позвоночником", - говорится в публикации. Газета отмечает, что, хотя многие практикующие дермапланинг используют дешевые бритвы, которые можно найти в любом крупном магазине, на рынке есть и специализированные высококачественные инструменты. (...) Бьюти-инфлюенсер Меган Карбони, являющаяся приверженкой бритья лица, (...) считает себя разоблачительницей "мифов", таких как теория о том, что после дермапланинга волосы на лице станут гуще или будут расти быстрее (Доктор Ким подтверждает, что это маловероятно, объясняя: "Вы не повреждаете сами волосяные фолликулы. Вы просто обрезаете стержень волоса".) Она также хочет выступить против того, что называет "стигмой, стоящей за бритьем женщиной своего лица". Дана Персия, косметолог из Филадельфии, имела похожие заблуждения относительно дермапланинга, пока не попробовала его, говорится в статье. "Мужчины, они всегда брили лицо, и это часть того ритуала того, чтобы быть мужчиной... Мне кажется, люди думают, что для женщины странно брить все лицо", - замечает она. Несколько лет назад она, не веря своим глазам, наблюдала, как Кэролайн Мансо, одна из "Настоящих домохозяек Нью-Джерси", на экране брила свое лицо полностью. Когда Персия начала пробовать это на себе и своих клиентках, она осталась довольна результатами. "Я чувствую, что моя кожа стала более сияющей. Я делаю это для борьбы со старением", - говорит 54-летняя Персия. "В наши дни невозможно недооценивать роль социальных сетей в выявлении и распространении новых бьюти-трендов, включая дермапланинг. Это эффект домино: одна женщина смотрит туториал, затем снимает собственный туториал, вдохновляя других последовать ее примеру. "Я просто хочу попробовать снять видео, посмотреть, выстрелит ли оно. Может, я стану популярной на TikTok", - поделилась Хорн. Источник: The Wall Street Journal