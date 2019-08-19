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19 августа 2019 г.
19 августа 2019 г.

Пэт Хейган | Daily Mail

Острое корейское блюдо кимчи "может быть средством от облысения"

"Уже известно, что это блюдо помогает поддерживать здоровье кишечника. Однако теперь ученые обнаружили, что кимчи, традиционное корейское блюдо, можно использовать для предотвращения выпадения волос", - передает Daily Mail.

"Корейское блюдо из квашеных (ферментированных) капусты, лука, чеснока, рыбного соуса и специй уже завоевало популярность среди потребителей, заботящихся о своем здоровье, так как известно своими пробиотическими качествами. Однако как свидетельствует новое исследование, напиток кимчи, продаваемый в Южной Корее, помогает утолщать существующие волосы и способствует росту новых в течение нескольких недель", - говорится в статье.

Группа исследователей из Университета Данкук под Сеулом обследовала 23 мужчины - некоторые из них находились на ранних стадиях выпадения волос, а у других волосы заметно истончались на макушке. Они получили инструкции употреблять жидкий кимчи перед завтраком и перед сном.Через месяц среднее количество волос на 1 кв. см кожи головы увеличилось с 85 до 90, а через 4 месяца употребления - до 92, сообщается в статье. "По оценкам ученых, это является значительным увеличением, которое остановило выпадение волос у большинства обследуемых мужчин", - подчеркивается в публикации.

О результатах исследования сообщает журнал World Journal of Men?s Health. "Современные лекарства могут иметь неблагоприятные побочные действия, поэтому их применение обычно носит временный характер, - указывают ученые. - Мы обнаружили, что кимчи может способствовать росту волос и предотвращать облысение. Это более безопасная стратегия лечения для пациентов".

Источник: Daily Mail


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