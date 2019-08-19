Как авария самолета под Москвой связана с экологией

"Мусор, аэропорт и птицы: в четверг самолет российской авиакомпании приземлился в кукурузном поле, столкнувшись со стаей птиц. И она появилась неслучайно", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Уже через несколько часов после происшествия разгорелся спор о причинах появления стаи чаек, отмечает автор статьи Райнхард Фезер. Так, газета "Ведомости" процитировала главу авиакомпании Utair, по словам которого, столкновения самолетов с птицами происходят в России в десять раз чаще, чем в Европе. "Согласно статистике "Росавиации", за последние годы количество подобных инцидентов сильно увеличилось - с 411 случаев в 2015 году до 1021 в прошлом; в первом полугодии 2019 года произошло уже 556 столкновений", - передает издание.

"Крупнейший московский аэропорт "Шереметьево" уже три года назад жаловался в правительство Московской области и генеральную прокуратуру на гигантские незаконные свалки в непосредственной близости от воздушной гавани, расположенные на территории в несколько тысяч гектаров, достигающие сотни метров в высоту и привлекающие большие стаи птиц", - указывает Фезер.

После аварии в четверг сразу возникли подозрения в том, что чайки прилетели с мусорной свалки, расположенной вблизи аэропорта "Жуковский". Как заявило региональное правительство, "ближайший мусорный полигон находится в 14 км от аэропорта и был закрыт еще в 2012 году, за четыре года до открытия "Жуковского". Тем не менее, у карьерного озера в непосредственной близости от аэропорта находится нелегальная свалка площадью в несколько гектаров, о которой СМИ сообщали еще в 2017 году, - подчеркивает издание. - Тогда местный депутат предупреждала, что свалка представляет собой опасность не только для грунтовых вод и здоровья людей в близлежащих населенных пунктах, но и для аэропорта".

"Некоторые российские СМИ сообщают, что эта свалка до сих пор используется, другие пишут, что ее закрыли в прошлом году. Такая неясность показательна: официальных свалок уже на протяжении нескольких лет недостаточно для того, чтобы принимать весь мусор Москвы. За последние годы в московской области неоднократно проходили бурные протесты из-за нелегальных свалок, которые, предположительно, были сооружены с ведома и при поддержке коррумпированных представителей властей. Теперь столица пытается утилизировать мусор в отдаленных регионах России, но и там встречает сопротивление", - пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.