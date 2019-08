19 августа 2019 г. Шон Уолкер | The Guardian Появляются новые доказательства роли России в конфликте на Украине "Недавно собранные доказательства, подтверждающие участие российских военных в конфликте на Украине, будут использованы для подкрепления судебных исков украинских бойцов-добровольцев против российского государства", - передает The Guardian. "Исследовательская группа Forensic Architecture, базирующаяся в Лондоне, собрала и составила каталог доказательств российского военного участия в боях под Иловайском в августе 2014 года, включая присутствие модели танка, использовавшейся в то время только российскими вооруженными силами, - сообщает издание. - Эти доказательства будут приложены к делу, решение по которому будет вынесено Европейским судом по правам человека (...). "Доказательства включают в себя многочисленные спутниковые снимки российских вооруженных автоколонн на территории Украины и неоднократные случаи наблюдения присутствия танка Т-72Б3, новой модели, которая на момент боев использовалась только российскими вооруженными силами", - говорится в статье. "Россия постоянно отрицает военное участие в событиях на Украине, несмотря на многочисленные доказательства обратного. В боях под Иловайском, которые завершились в конце августа 2014 года, подразделения украинской армии и добровольческие батальоны с одной стороны противостояли сепаратистским и российским вооруженным силам с другой, что привело к сотням смертей с обеих сторон", - напоминает газета. "(...) В числе выживших с украинской стороны было 25 украинских добровольцев из батальона "Донбасс", который во время войны в 2014 году сражался вместе с регулярной армией. Они входили в число более крупной группы, захваченной в Иловайске людьми, которые, по их мнению, входили в регулярное подразделение российской армии. В то время как украинских солдат вернули украинским военным, россияне передали добровольцев бойцам-сепаратистам, и многих из них удерживали в течение нескольких месяцев. Мужчины утверждают, что их пытали и подвергали принудительному труду. Теперь они хотят, чтобы Россия была привлечена к ответственности, и добиваются возмещения ущерба в ЕСПЧ", - сообщается в публикации. "(...) Поскольку Россия отрицает любую причастность, ключевой задачей в ходе судебных дел является установление ответственности Москвы, не вызывающее сомнений. По этой причине Европейский центр защиты прав человека (European Human Rights Advocacy Centre), который помогает заявителям подать иск, поручил Forensic Architecture собрать убедительные доказательства причастности России к боям под Иловайском , - пишет британская газета. - (...) Forensic Architecture впервые использовала машинное обучение для быстрого просеивания около 2,5 тыс. часов видеоматериала, опубликованного на YouTube из региона во время боев, в поисках кадров, в которых была высокая вероятность присутствия танка. Затем исследователи могут просматривать эти кадры и вести расследование дальше. (...)В будущем, возможно, эта технология сможет точно определять конкретные модели бронетехники или другого оружия в длинных видеороликах, экономя часы онлайн-исследований", но Лэхлан Кермоуд из Forensic Architecture предупреждает, что она никогда не сможет полностью заменить надлежащую проверку исследователями-людьми. "(...) Бойцы-добровольцы также возбуждают в суде дело против Украины, обвиняя Киев в халатном планировании военной операции, - добавляет издание. The Guardian напоминает, что "у России непростые отношения с ЕСПЧ". "(...) российский закон, принятый два года назад, позволяет национальным судам отменять решения ЕСПЧ, если их сочтут несовместимыми с Конституцией РФ, что означает, что, возможно, выплаты по этим искам не будут производиться, учитывая отрицание Россией ее участия в войне", - говорится в статье. Источник: The Guardian