"Давайте не будем смотреть на Россию разочарованным западным взглядом"

Эммануэль Макрон принимает Владимира Путина в форте Брегансон в понедельник, 19 августа, накануне саммита "Большой семерки", из которой исключили Россию. Наиболее неотложным вопросом является украинский, утверждает Лоранс Дазиано, преподаватель Парижского института политических исследований, член научного совета Фонда политических инноваций, в газете Le Figaro.

"(...) После почти двадцатилетнего пребывания в Кремле Владимир Путин стал синонимом своей страны, поэтому дипломатам и западным экспертам уже не удается провести точный и детальный анализ развития российских событий. Между тем, Россия - это меняющаяся страна", - считает автор статьи.

"(...) Москва снова стала "центральной" державой в международных отношениях, она успешно ведет стратегическую игру на Ближнем Востоке и укрепляет альянсы с "противниками", такими как США, Китай, Иран, Турция и Венесуэла. Россия также возвращается в Африку, устраивая российско-африканский саммит на берегу Черного моря в Сочи", - напоминает эксперт.

"(...) Европейская дипломатическая инициатива, во главе которой стоит Франция, может предложить Москве перспективы, которые учитывают соответствующие интересы европейцев и россиян", - считает Дазиано.

"Прежде всего, после недавних президентских и парламентских выборов в Киеве должен быть урегулирован украинский вопрос, причем в глобальных рамках, которые включают три сюжета: мирное соглашение на Украине с "финляндизацией" страны, то есть объявлением о ее нейтральной позиции между Европой и Россией, что станет лишь признанием смешанного характера Украины, состоящей из бывших европейских католических земель Австро-Венгерской империи и русскоязычных регионов; разоружение всех вооруженных группировок; передачу Крыма России с гарантией нейтрального статуса полуострова, за пределами порта Севастополь, и признание особых прав для украинцев, не желающих становиться российскими гражданами", - анализирует эксперт.

"Сирия должна стать объектом всеобъемлющего мирного плана под эгидой контактной группы, связывающей западные державы с "форматом" Астаны, инициированным Россией, Турцией и Ираном", - говорится в публикации.

"Наконец, Евросоюз может предложить России в обмен на уступки в украинском и сирийском конфликтах перспективу долгосрочного экономического развития. Между ЕС и Россией можно заключить Соглашение о свободной торговле с целью развития торговли, поскольку Европа представляет собой главный рынок сбыта для российского экспорта (55% от общего объема). ЕС мог бы предложить создание Энергетического союза с совместным советом для обеспечения поставок газа в Европу (на Россию приходится более трети импорта газа в Европу), а также такие крупные проекты, как, например, "Северный поток- 2", важнейший для экономики Германии, или разведку и добычу на арктическом Крайнем Севере, по образцу Ямала", - считает автор статьи.

(...) "Сегодня настало время не смотреть на Россию глазами разочарованного западного человека, а предложить надежную дипломатическую и экономическую перспективу европейцам и россиянам, у которых есть общая история, границы и нередко совпадающие интересы", - резюмирует Дазиано.