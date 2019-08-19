"Позиция Франции в отношении России довольно неудобная"

"Встреча Макрона и Путина в понедельник происходит в то время, когда популярность хозяина Кремля падает", - отмечает Татьяна Кастуева-Жан, специалист по России, директор центра "Россия/Новые независимые государства" Французского института международных отношений, на страницах Le Monde.

"С момента аннексии Крыма в 2014 году политика Франции в отношении России - как со стороны Франсуа Олланда, так и Эммануэля Макрона - сводится к двойной формуле "диалог и твердость", - считает автор статьи.

"(...) С начала лета политика Франции сильно благоприятствует диалогу. В июне премьер-министр Эдуар Филипп принял своего российского коллегу Дмитрия Медведева в Гавре (департамент Приморская Сена). Россия возвращается в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) под председательством Франции", - указывает эксперт.

"Наконец, Эммануэль Макрон принимает Владимира Путина в Брегансоне (департамент Вар) 19 августа, за несколько дней до открытия саммита G7 в Биаррице (департамент Атлантические Пиренеи), где Франция председательствует в этом году", - говорится в статье.

"Летний изгиб французской политики объясняется несколькими причинами. В контексте Брекзита, политического ослабления Германии, связанного с окончанием мандата Ангелы Меркель, и недавнего обновления властей Евросоюза, в настоящее время одна лишь Франция в состоянии сформулировать соответствующие инициативы в отношении России", - полагает Кастуева-Жан.

"(...) Другой важный элемент французского решения - избрание президентом Украины Владимира Зеленского, с которым Эммануэль Макрон установил хороший контакт: президент Франции принял его в период между двумя турами выборов, когда шла борьба двух кандидатов, в то время как канцлер Германии предпочла принять уходящего президента Петра Порошенко", - анализирует автор публикации.

"Елисейский дворец, безусловно, считает, что парламентские выборы на Украине в июле, которые дали всю полноту власти Владимиру Зеленскому, являются возможностью, которую необходимо использовать для продвижения урегулирования конфликта на востоке Украины, стоящего в центре всех препятствий и ограничений в отношениях между Россией и Европой", - пишет Кастуева-Жан.

" Среди других тем, где необходим диалог с Москвой, стоит отметить Сирию и Иран, в которых Франция пытается стать посредником между Вашингтоном и Тегераном. Наконец, есть много двусторонних вопросов, которые волнуют Париж, таких как помещение под домашний арест банкира Филиппа Дельпаля после шести месяцев заключения в России и действия России в Центральноафриканской Республике, которые министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан назвал "антифранцузскими", - говорится в статье.

"(...) Россия не будет возвращать Крым Украине. Украинские моряки, арестованные в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе, до сих пор находятся в тюрьме. В сепаратистских регионах Донбасса раздаются российские паспорта. Возвращение в ПАСЕ не предотвратило усиления репрессий в российском гражданском обществе: последние изображения действий полицейских против мирных митингующих в Москве поражают беспрецедентным для эпохи Путина насилием", - указывает эксперт.

"В таком контексте существует риск того, что в Брегансоне Владимир Путин не увидит в Эммануэле Макроне нового де Голля, но при этом воспримет французские конструктивные шаги как признание слабости и непоследовательности политики в отношении России со стороны Парижа- и, в более широком смысле, со стороны всей Европы", - считает Кастуева-Жан.

"Французская позиция оказывается довольно неудобной. Диалог с Россией настоятельно необходим, так как накопилось немало двусторонних и региональных проблем. В то же время открытость Парижа к диалогу способствует укреплению бескомпромиссной позиции Москвы и узаконивает ее внешнюю политику, которая с 2014 года воспринимается российским населением как главный успех президентства Владимира Путина", - рассуждает эксперт.

"Еще одно подтверждение подвоха данной встречи: красная ковровая дорожка будет развернута перед российским президентом в тот момент, когда его популярность падает, в гражданском обществе растет недовольство, а элиты боятся неопределенности после 2024 года, когда - если только не будут внесены поправки в Конституцию - Путин по закону больше не сможет пойти на пятый срок", - резюмирует Кастуева-Жан.