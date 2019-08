19 августа 2019 г. Майкл Купер | The New York Times Обвинения Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах раскалывают мир оперы "В течение полувека Пласидо Доминго был одной из самых любимых фигур оперы: знаменитый тенор, руководитель оперных трупп и посол оперного искусства, который в свои 78 лет продолжает собирать полные залы в эпоху сокращения звездного влияния. Поэтому когда на прошлой неделе появились сообщения, что 9 женщин обвиняют Доминго в сексуальных домогательствах, это стало еще одним громким примером многосложности эры #MeToo - и разделило мир классической музыки", - передает The New York Times. "Некоторые линии раскола оказались географическими. Два американских учреждения, Филадельфийский оркестр и Опера Сан-Франциско, поспешно отменили предстоящие концерты Доминго, сославшись на их необходимость обеспечивать безопасную обстановку. Но в Европе ни одно из многочисленных предстоящих выступлений Доминго отменено не было, так как тамошние компании выбрали выжидательный подход", - передает автор публикации Майкл Купер. "Разделились и певцы, - констатирует автор публикации. - Более двух десятков высказались в защиту Доминго, предлагая свидетельства его доброты и профессионализма. Анна Нетребко, одна из самых крупных оперных див, написала в Instagram, что с нетерпением ждет возможности выступить на сцене Метрополитен-опера в Нью-Йорке в следующем месяце "с фантастическим Пласидо Доминго!" "Но некоторые другие обратились к социальным сетям, чтобы призвать к серьезному отношению к обвинениям в свете запоздалого сведения счетов классической музыки с харрасментом и злоупотреблениями. Так, тенор Пол Эпплби указал, что, хотя он издавна восхищается Доминго, его тревожит, как некоторые, включая коллег, поспешно списали со счетов выступивших с обвинениями и даже поиздевались над ними. В Twitter он задал вопросы: "1. Вы считаете, что женщины, чьи истории были опубликованы, лгут или "неточны"? 2. Если нет, считаете ли вы, что поведение ПД, описанное в сообщении, можно оправдать?" "Обвинения в адрес Доминго, о которых сообщило агентство Associated Press, были сделаны восемью певицами и одной танцовщицей, - напоминает издание. - Все, кроме одной, выступили анонимно, заявив, что он использовал свое огромное влияние в оперном мире, чтобы попытаться давлением принудить их к сексуальным отношениям. Некоторые рассказывали о неоднократных изматывающих телефонных звонках; несколько человек сказали, что полагают, что их карьере был нанесен ущерб, когда они дали отказали ему. В своем заявлении Доминго назвал обвинения "неточными", но сказал, что ему "больно слышать, что я кого-то расстроил или заставил чувствовать себя некомфортно - независимо от того, как давно и несмотря на мои лучшие намерения". По его словам, он полагал, что все его "взаимодействия и отношения всегда приветствовались и были основаны на согласии", и добавил, что "правила и стандарты, по которым нас меряют - и должны мерить - сегодня, сильно отличаются от тех, которые были в прошлом". "Дело Доминго возрождает некоторые из самых сложных вопросов эпохи #MeToo: как расследовать обвинения в совершении противоправных действий, в частности, от неназываемых обвинителей; когда прерывать связи с обвиняемым, а когда отложить вынесение суждения; и какие наказания необходимы, если вообще необходимы. Слава Доминго, как одного из Трех Теноров, наряду с Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом (...), только повышает ставки", - подчеркивается в статье. "Как и коллеги в Голливуде, политике, журналистике и других областях, некоторые из титанов классической музыки, обвиняемых в сексуальных проступках, фактически исчезли с мировой сцены, в то время как другие перешли ко вторым актам", - пишет The New York Times и напоминает, что дирижер Джеймс Ливайн не выступал публично с тех пор, как в прошлом году его уволила Метрополитен-опера. В то же время дирижер Даниэле Гатти через несколько месяцев после того, как в прошлом году его уволил Королевский оркестр Консертгебау в Амстердаме, был назначен музыкальным руководителем Римской оперы. "Теперь судьба Доминго будет зависеть от нескольких факторов, - полагает газета. - Наиболее критичным будет исход расследования Оперы Лос-Анджелеса, в основании которой в 1986 году Доминго сыграл важную роль. С 2003 года он является ее генеральным директором, что делает его публичным лицом компании и ее главным администратором (...). Несколько обвинений против Доминго касаются инцидентов в Лос-Анджелесе (...), - поясняет издание. - Метрополитен-опера и несколько ведущих европейских компаний заявили, что подождут результатов этого расследования, прежде чем предпринимать какие-либо собственные действия (...)". "Выступления Доминго с концертной версией оперы Верди"Луиза Миллер" 25 и 31 августа на Зальцбургском фестивале в Австрии будут проходить в соответствии с графиком. Хельга Рабл-Штадлер, президент фестиваля, заявила, что Доминго имеет право на презумпцию невиновности, использовав латинскую фразу "in dubio pro reo" - сомнения толкуются в пользу обвиняемого", - повествует The New York Times. "(...) В тот же день два американских учреждения разорвали отношения с Доминго - решение нелегкое, учитывая, какой крупной он звездой он является даже после отказа от репертуара, исполняемого высоким тенором, в пользу партий, исполняемых более низким баритоном", - пишет газета, имея в виду Филадельфийский оркестр, который отозвал свое приглашение Доминго принять участие в торжественном открытии сезона в следующем месяце, и Оперу Сан-Франциско, которая отменила долгожданный концерт Доминго в октябре. "Эти действия соответствовали некоему шаблону. Считается, что европейцы, как правило, более охотно отделяют артиста от искусства. У Вуди Аллена, например, возникли проблемы с поиском дистрибьюторов его фильмов в Соединенных Штатах на фоне возобновления внимания к предположениям о том, что он покушался на растление своей дочери, что он постоянно отрицал, но он продолжает работать в Европе", - указывает издание. "В Соединенных Штатах, где гендерное неравенство является первостепенной проблемой, обвинения в домогательстве часто считают токсичными. RT, поддерживаемый Кремлем новостной сайт, отреагировал на расхождение во мнениях статьей под заголовком "Невинен до тех пор, пока не доказано обратное? Не для Пласидо Доминго: американцы спешат с осуждением, европейцы колеблются". "Следующее запланированное выступление Доминго в Америке, возможно, станет его крупнейшим событием года: исполнение главной партии в опере "Макбет" 25 сентября в Метрополитен-опере, где он впервые выступит на одной сцене с Нетребко. Почти все билеты распроданы. (...) В своем заявлении компания указала, что ожидает результатов расследования в Лос-Анджелесе, "прежде чем принимать какие-либо окончательные решения об окончательном будущем Доминго в Метрополитен-опере". В написании статьи приняли участие Алекс Маршалл и Рафаэль Миндер Источник: The New York Times