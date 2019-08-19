Насколько виноват Сталин в большом числе жертв блокады Ленинграда? В героической исторической культуре России предосудителен уже сам вопрос

"Блокада Ленинграда является одной из великих трагедий и преступлений Второй мировой войны. Жертвами обстрелов, голода и мороза стали более миллиона человек, - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Ульрих М. Шмид, эксперт по российской культуре и профессор Университета Санкт-Галлена. - Российская писательница Елена Чижова обвиняет Сталина в том, что он предпринял слишком мало для защиты гражданского населения. Насколько этот тезис соответствует действительности?".

Как писала Чижова в своей статье, опубликованной в мае 2019 года в Neue Zürcher Zeitung, Сталин, бессмысленно наращивавший военную промышленность окруженного города, виновен в смерти десятков и даже сотен тысяч ленинградцев. "Мнение Чижовой тотчас вызвало сильный протест со стороны националистических политиков. Председатель Коммунистической партии Геннадий Зюганов назвал высказывания Чижовой "кощунственными" и "омерзительными". (...) Более того, молодая активистка подала против Чижовой заявление в Следственный комитет, обвинив ее в "реабилитации нацизма". Между тем петербургский ПЕН-клуб выразил солидарность со своей известной участницей", - говорится в статье.

"Волнения, вызванные эссе Чижовой, показывают, что битва за Ленинград не окончилась освобождением города Красной армией 27 января 1944 года. Блокада по сей день является предметом горячих споров, - отмечает Шмид. - (...) В сегодняшних дебатах отражается борьба за прерогативу толкования истории. Кремль около 15 лет использует патриотическую историю как ресурс власти. Центральное значение при этом имеет советская победа над гитлеровской Германией. (...) Тот, кто ставит вопросительные знаки в официальной версии истории, зачастую подвергается нападкам как предатель".

"Насколько обвинения Чижовой соответствуют действительности? - задается вопросом автор статьи. - Прежде всего, необходимо констатировать, что Гитлер действительно вел преступную, даже геноцидальную политику в отношении Ленинграда. В первые эйфорические недели операции "Барбаросса" Гитлер приказал "сравнять Ленинград с землей". (...) На всякий случай Гитлер даже распорядился не принимать капитуляцию окруженного города".

"Оценить вину Сталина в большом числе жертв в Ленинграде тяжелее, - продолжает Шмид. - Весной 1941 года Сталин не придал значения многочисленным предупреждениям собственных спецслужб о предстоящем нападении немцев. Горькая ирония истории состоит в том, что известный своей недоверчивостью Сталин не распознал своего самого опасного врага. Сталин боялся падения Ленинграда, потому что тогда немецкая и финская армии могли бы объединиться и пойти на Москву с севера. Поэтому он рано выдвинул лозунг о защите Ленинграда до последнего человека".

"Однако этим он сыграл на руку немецкой стратегии блокады, что с удовлетворением заметил в своем дневнике Йозеф Геббельс: мировая общественность, по его словам, обвинит в смерти окруженного населения города советское правительство. Тем не менее, Сталин и московское руководство использовали все средства, чтобы освободить Ленинград. Во время блокады Красная армия осуществила шесть атак на блокадное кольцо немцев. (...) В январе 1943 года Красная армия отвоевала участок земли на южном берегу Ладожского озера. За две недели там была проложена железная дорога, позволившая значительно улучшить снабжение Ленинграда", - говорится в статье.

"Несмотря на катастрофические условия, приводившие также к каннибализму, в Ленинграде продолжали производить оборонные товары и снаряжение. (...) На самом деле, концентрация производства на потребностях гражданского населения могла бы спасти большое количество людей. Однако абсолютно ясно, что для Сталина наибольший приоритет имела боеспособность армии", - отмечает Шмид.

"Вновь и вновь высказываются предположения о том, что Сталин питал особую антипатию к Ленинграду. Санкт-Петербург действительно был воплощением царской России, с которой в молодости боролся революционер Сталин", - указывает издание. Так, в борьбе за власть, развернувшейся после смерти Ленина, серьезным соперником Сталина стал ленинградский лидер партии Григорий Зиновьев. Его преемник Сергей Киров также был в глазах Сталина опасным противником - в 1934 году Киров был убит при невыясненных обстоятельствах.

"В 1942 году ходили слухи о том, что советское руководство хочет отдать Ленинград в аренду англичанам и американцам на 10 или 25 лет, чтобы расплатиться за военную помощь Запада в борьбе с фашистской Германией. (...) Наконец, в конце 1940-х годов в рамках так называемого "Ленинградского дела" произошел ряд увольнений, арестов и процессов, в которых московский центр бесцеремонно брал верх над городом на Неве".

"Таким образом, список разногласий между Сталиным и Ленинградом длинный. Вместе с тем из этих проблематичных отношений тяжело сделать вывод о ведении Сталиным сознательной политики уничтожения в отношении Ленинграда. Сталин был беспощадным военным преступником - в Ленинграде, Москве и в своей родной Грузии. В любом случае, - резюмирует Шмид, - важно, что своей статьей Елена Чижова дала толчок дискуссии о российском понимании истории".