Гражданское общество России становится сильнее

"Протестующими в Москве движет желание наконец иметь возможность участвовать в принятии политических решений. Именно этого не хочет Путин. Кремль реагирует раздраженно", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Политические выборы могут быстро превратиться в эмоциональный вопрос, - отмечает журналистка Зильке Бигалке. - Тогда речь заходит о таких чувствах, как доверие и удовлетворенность. Когда достаточное количество людей недовольны, демократическое правительство переизбирают и настроения улучшаются. По крайней мере до следующего раза. В России этот механизм не работает. (...) Голосованиями управляют, оппозицию только имитируют. Альтернатива Владимиру Путина недопустима, даже в зачатке".

"Тысячи людей выходить по субботам на улицы заставляет старый мотив: желание участвовать в принятии решений. Реакция Кремля всегда одинакова - больше давления", - говорится в статье.

"Кремль реагирует более раздраженно, чем раньше, - отмечает автор статьи. - В Москве мирно протестующим противостоит абсолютно абсурдное число силовиков. (...) Все силы системы - полиция, национальная гвардия, суды, министерство иностранных дел, говорящее о западном вмешательстве, даже ректоры университетов, предостерегающие студентов от участия в демонстрациях, - хотят показать, что они вносят свой вклад в восстановление порядка. Это было бы смешным спектаклем, если бы последствия для арестованных не были бы такими серьезными" .

"Для Путина, в отличие от 2012 года, не начинается новая фаза правления. Вместо этого в 2024 году заканчивается его последний президентский срок, в случае если он не изменит конституцию. (...) В этот период Кремль не осмелится на сюрпризы, даже если речь идет о выборах скорее не имеющего значения городского парламента".

"Потеря контроля ослабляет политические институты, мэра, городской парламент, избирательную комиссию. Они слишком грубо пытались манипулировать выборами. Их провал укрепит органы госбезопасности, которые должны снова взять город под контроль. Вместе с тем подняться могут силы, задающиеся вопросом о том, зачем вообще аппарат власти все еще инсценирует демократические выборы. Красивая иллюзия правового государства рушится даже на отремонтированных московских дорогах. Это плохая новость", - указывает издание.

"Хорошая новость заключается в том, что с 2012 года гражданское общество стало сильнее. Появились организации вроде "ОВД-Инфо", в которые могут обратиться арестованные, или правозащитная группа "Агора". Появились новые сети, через которые распространяются сообщения о нарушениях властей. И появилось новое поколение оппозиционных политиков, которые в местных избирательных округах борются за доверие к себе и завоевывают его, если получают право участвовать в выборах. Они идут дорогой, которой Путин, прежде чем впервые стать премьером 20 лет назад, не шел никогда", - пишет Süddeutsche Zeitung.

​