Мед более эффективен при лечении кашля или простуды, чем лекарства, утверждают британские ученые

"Издавна мед считался народным средством от раздражающего кашля, боли в горле и простуды. Однако новое исследование показывает, что мед оказывается более эффективным при лечении этих заболеваний, чем антибиотики или лекарства, отпускаемые без рецепта", - утверждает Daily Mail.

"Эксперты Оксфордского университета считают, что врачи должны рекомендовать пациентам съедать ложку меда, а не прописывать антибиотики, которые могут способствовать устойчивости к противомикробным препаратам. Ученые произвели обзор исследований, в которых сравнивалась эффективность меда с противокашлевыми препаратами, антигистаминными и болеутоляющими средствами при лечении симптомов инфекций верхних дыхательных путей, в том числе кашля и простуды", - говорится в статье.

"В целом, было обнаружено, что мед "лучше" облегчает кашель, боль в горле и заложенность, и в отличие от других лекарств он не имеет вредных побочных эффектов, - констатирует издание. - Мед в среднем был на 36% эффективнее в сокращении частоты кашля, чем обычные лекарства, и уменьшал тяжесть кашля на 44% лучше. Также были доказательства, что мед сокращает время, необходимое для выздоровления от инфекций верхних дыхательных путей, на срок до двух дней".

"Мед был связан со значительно более существенным снижением совокупного количества симптомов, частоты и тяжести кашля", - говорится в исследовании, опубликованном в British Medical Journal.

"Также добавляется, что так называемый "нектар богов" дешев, легко доступен и практически не имеет побочных эффектов. Авторы также заявили, что использование меда для лечения инфекций может снизить чрезмерно частое назначение антибиотиков, что подпитывает кризис резистентности к противомикробным препаратам, - отмечается в статье. - Эксперты все больше обеспокоены тем, что врачи слишком часто назначают антибиотики для лечения кашля и простуды, между тем как в этих случаях они редко бывают необходимы, потому что большинство из них вызывается вирусами".

(...) Мед издавна используется в качестве домашнего средства, и два года назад в Великобритании он был включен в список официально рекомендуемых препаратов для лечения кашля. Однако оценки его эффективности для лечения инфекций верхних дыхательных путей были ограниченными. Оксфордские ученые проанализировали 14 исследований с 1761 участником, чтобы определить влияние меда на лечение симптомов инфекций верхних дыхательных путей. В 14 исследованиях сравнивалось лечение пациентов медом с лечением "обычным набором", таким как лекарства от кашля и обезболивающие препараты, - пишет Daily Mail. - Ученые обнаружили, что мед более эффективен для облегчения симптомов, особенно частоты и тяжести кашля. (...) Два исследования показали, что симптомы длились на один-два дня меньше у тех, кто лечился медом".

"И все же исследователи предупреждают, что мед - сложное вещество, поэтому разные его виды могут иметь разные эффекты. "Мед (...) безопасен для использования большей частью населения, за исключением людей с аллергией и младенцев в возрасте до одного года, - утверждают исследователи. (...) - Когда врачи хотят назначить лечение инфекций верхних дыхательных путей, мы рекомендуем мед в качестве альтернативы антибиотикам. Он более эффективен и менее вреден, чем обычные альтернативы лечения, и позволяет избежать причинения вреда из-за устойчивости к противомикробным препаратам". (...)