Как в Белоруссии разорвался "моральный договор" между автократом и его народом

"Режиму удалось надолго добиться лояльности большинства своего населения в обмен на определенную экономическую и социальную безопасность. Однако теперь эта неявная транзакция прервалась", - пишет Анна Колин Лебедев, преподаватель политологии Парижского университета в Нантере и специалист по постсоветским обществам, на страницах Le Figaro.

"(...) Чтобы выяснить причины, по которым Белоруссия сегодня загорелась, важно понимать, что это за страна и как она жила рядом с нами последние десятилетия", - отмечает автор статьи.

"С исчезновением Советского Союза в 1991 году вновь созданная Белоруссия не имела консолидированной национальной идентичности. В отличие от своих балтийских соседей, которые заявляли, что они вернулись в круг наций после советской оккупации, Белоруссия пережила очень краткое провозглашение независимости в 1918 году, но всегда была частью имперских образований, сначала Российской империи, затем Советского Союза", - говорится в статье.

"(...) Выбор, сделанный политической властью с середины 1990-х годов, заключался в создании не столько этнической, сколько гражданской нации, объединенной определенным числом ценностей и общностью судьбы. Среди этих ценностей - социальная защита, приверженность миру и стабильности, укрепление рабочего и крестьянского мира, которые служат основой режима. Когда речь идет об идеологическом контроле, больше имеется в виду контроль лояльности населения к власти. В публичном пространстве этого довольно светского общества религия представлена слабо. Дружественно настроенные по отношению к России белорусы осознают тесные экономические и политические связи со своим большим соседом, но очень немногие (менее 10% на протяжении 2000-х годов) хотят, чтобы их страна присоединилась к Российской Федерации", - указывает эксперт.

"Находящийся у власти с 1994 года Александр Лукашенко сформировал авторитарное правительство, репрессивный и опасный характер которого справедливо подчеркивается. Оппозиционеров систематически сажают в тюрьмы или отправляют в ссылку. В Белоруссии все еще применяется смертная казнь. Однако политическая власть удерживается более четверти века не только на основе репрессий. Именно социально-экономическая модель, установленная белорусским режимом, на протяжении многих лет обеспечивала ему определенную лояльность населения", - отмечается в публикации.

"(...) Белорусский "рыночный социализм" допускает частное предпринимательство, но сохраняет государственный контроль над крупными промышленными или сельскохозяйственными предприятиями, он стремится развивать сельскую местность, поддерживать коммунальное обслуживание и создавать системы социальной защиты для населения. В экономике есть несколько промышленных флагманов, но есть также сектор передовых технологий, информатика и ее пул всемирно признанных разработчиков. Сегодняшняя Белоруссия - это не СССР былых времен: это проблеск того, чем могло стать советское общество в результате реформ и модернизации", - считает Колин Лебедев.

"(...) В течение нескольких лет белорусская экономика находилась в упадке, модель, судя по всему, выдыхалась, а государство всеобщего благосостояния больше не развивалось. Власть, опиравшаяся на старые модели, отстала от более современного, образованного, ориентированного на внешний мир общества. Отсутствие управления кризисом Covid-19 со стороны ковидоскептика Лукашенко, отказавшегося от любого карантина или ограничения публичных мероприятий, напугало и разозлило белорусов, освежив их воспоминания о преступной лжи государства во время катастрофы АЭС в Чернобыле (1986 год), главной жертвой которой стало белорусское население. Общественный договор, связывавший белорусов с их авторитарным лидером, сегодня рушится на глазах: по мнению белорусов, государство все меньше и меньше гарантирует социальное благополучие и защиту граждан, к тому же массовые репрессии, в том числе против обычных прохожих, разрушают образ безопасной и мирной страны", - анализирует эксперт.

"В стране, заплатившей слишком высокую цену в годы Второй мировой войны, приверженность миру остается основополагающей. Ссылка на войну, используемая политической властью в пропагандистских целях, теперь подхватывается протестующими, которые называют полицию "карательными отрядами" или "нацистскими палачами", - говорится в публикации.

"(...) Женщины, обычно находившиеся в стороне от белорусской политической сцены, стали играть центральную роль в мобилизации. Именно потому, что она женщина, Светлана Тихановская не воспринималась правительством всерьез, и оно согласилось зарегистрировать ее кандидатуру. И именно потому, что она женщина, белорусы оказали ей массовую поддержку, они узнали себя в этой мирной, скромной, аполитичной личности, оторванной от властных кругов. Тихановскую часто называют домохозяйкой, на самом же деле она молодой специалист, дипломированный и действующий переводчик. Она похожа на тех женщин, которые вышли на улицы в ее поддержку, в основном городских, образованных, занятых профессиональной жизнью, часто находящихся на ответственных должностях. Однако было бы неправильно усматривать в нынешнем протестном движении феминистскую революцию. Оппозиция на этих выборах была представлена тремя женщинами лишь потому, что их мужьям запретили в них участвовать. Сама Тихановская заявила, что у нее нет личных политических амбиций и она хочет уйти из власти после того, как будут объявлены свободные выборы", - рассуждает автор статьи.

"Нынешний протест разросся до такой степени и теперь затрагивает всю территорию и все слои населения из-за того, что направлен он не столько против авторитарного государства, сколько против белорусской власти, которая постарела и больше не выполняет условия общественного договора. Это не похоже на восхваление авторитаризма. В требованиях протестующих очень много демократических устремлений. Но когда придет время переходного периода, решат ли белорусы полностью стереть экономическое и социальное наследие эпохи Лукашенко? Страна, которая в последние десятилетия шла по особому пути, готовит нам еще немало сюрпризов", - резюмирует Анна Колин Лебедев.