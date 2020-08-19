Между тревожностью и успокоением, как маска влияет на наши эмоции

"У тех, кто носит этот аксессуар, ставший обязательным в определенных местах перед лицом пандемии, он вызывает самые разнообразные реакции", - пишет журналистка Le Figaro Лора Дазиньер.

"Маска усиливает мою бдительность, - говорит 35-летняя Флоранс. - Когда она на мне, мой уровень тревожности увеличивается. Я смотрю на всех остальных людей, включая себя, как на потенциально опасных или уязвимых. Я настороже".

"(...) Отсутствие маски или ее неподобающее ношение (под носом, под подбородком...), может вызвать негативные и бурные реакции, - говорится в статье. "Неправильное ношение маски другими людьми является для меня источником большого стресса и печали", - утверждает Сара, живущая в Иерусалиме.

"(...) В основе такой нервозности и агрессивности лежит страх, - считает Давид Сандер, профессор психологии Женевского университета, директор Межфакультетского центра аффективных наук. - Речь идет о возмущении по отношению к тем людям, которые не осознают серьезности ситуации и делают ее более опасной для всех. Здесь присутствует нечто вроде санитарного преступления, нарушения нормы, необходимой для защиты себя и других".

Профессор Женевского университета на факультете психологии и педагогических наук Дидье Морис Гранжан добавляет: "Это основано на механизме атрибуции потенциальной причинности. Причина возможных трудностей приписывается кому-то и тому, что он делает. Если вы думаете, что он делает это преднамеренно, то это может вызвать раздражение и даже гнев".

"И наоборот, у некоторых маска вызывает некое душевное беспокойство, потому что она затрудняет истолкование эмоций других людей, - отмечает журналистка. "Мне трудно воспринимать то, о чем думают люди, - объясняет Клодин. - Это вызывает во мне чувство неуверенности". Дидье Морис Гранжан объясняет это очень просто: "Маска создает помехи для какой-то части невербального общения. Различные области лица играют более или менее важную роль для распознавания определенных эмоций, например, рот играет важную роль в положительных эмоциях".

"(...) Кроме того, данный аксессуар сам по себе может усилить какое-либо явление: в недавнем исследовании Урсулы Хесс, исследовательницы и профессора социальной психологии Берлинского университета имени Гумбольдта, участники эксперимента оценили людей в масках как "более холодных", тогда как те, кто носил платок, показались им "более теплыми". "Такой результат, видимо, связан с тем, что многие люди до сих пор воображают врачей, особенно хирургов, отстраненными и склонными к отсутствию эмоций", - комментирует она в журнале Scientific American.

"(...) Когда вы видите, что кто-то улыбается, вы изображаете улыбку и лучше понимаете, что означает эта улыбка, - отмечает Дидье Морис Гранжан. - Таким образом, ношение маски лишает человека установок, связанных с подражанием, и влияет на проницательность в интерпретации эмоций других людей". "Мы используем эмоциональную реакцию других людей для того, чтобы оценить ту или иную ситуацию, - добавляет Давид Сандер. - С маской мы оказываемся более свободными от собственных эмоций".

"Подобное эмоциональное дистанцирование может также стать настоящим освобождением, - пишет Le Figaro. "Я считаю мою маску своего рода маленьким пузырем безопасности, - признается 22-летняя Саломе. - Я могу скрывать свои эмоции, и мне не нужно улыбаться в соответствии с общепринятыми правилами". То же самое происходит с 40-летним Николя: "Иногда я смеюсь над чем-то забавным, когда я об этом думаю. Я всегда стараюсь сохранять нейтральное выражение лица в общественном месте, чтобы люди не задумывались, что я бормочу себе под нос или что вызывает у меня смех. С маской я могу снять самоцензуру. Это настоящее облегчение!"