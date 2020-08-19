Интерпол снял "красное уведомление" в отношении бывшего директора "Альянс Франсез Иркутск", осужденного Россией

"(...) После изгнания для Йоанна Барберо это стало своего рода освобождением. Международная организация уголовной полиции Интерпол сняла "красное уведомление" в отношении бывшего директора центра французского языка и культуры "Альянс Франсез Иркутск", который бежал из России в 2017 году, чтобы спастись от тюрьмы", - пишет Le Monde.

"На своем 113-м заседании комиссия по контролю над картотеками Интерпола сочла, что судебное разбирательство против Барберо в России носит "в основном, политический характер" и решила, что все данные, касающиеся Барберо, должны быть удалены из картотек международной организации, говорится в документе Интерпола, с которым ознакомилось агентство AFP во вторник, 18 августа", - говорится в статье.

(...) Директор "Альянс Франсез Иркутск" в Сибири и французский гражданин Барберо был арестован 11 февраля 2015 года на нлазах у своей русской жены и их 5-летней дочери, указывает издание.

"(...) Его преследовали по делу о педофилии, которое, по его словам, было сфабриковано ФСБ), причины этого компромата (компрометирующего дела) все еще остаются тайной, и российское правосудие заочно приговорило его к 15 годам колонии строгого режима", - сообщает Le Monde.

"(...) После побега из России в 2017 году Барберо до сих пор не мог покинуть Францию из-за "красного уведомления", тот есть объявления о международном розыске, рассылаемого членам Интерпола", - поясняет газета.

"Это означает, что мир снова открывается, - сказал Барберо AFP. - Раз Covid предоставил мне жизнь, то, возможно, я смогу когда-нибудь отправиться в путешествие", - пошутил он.

"Наибольший интерес для меня представляет мотивировка такого решения. Это намек на признание махинаций и компромата", - добавил он.

"(...) Теперь все, что мне остается сделать, это выиграть мое дело в Европейском суде по правам человека и добиться осуждения России, - заявил он AFP. - В символическом смысле это бы меня удовлетворило".