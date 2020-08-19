Германия тестирует безусловный базовый доход

"Более ста человек в течение трех лет будут получать по 1200 евро - даром. Так должен будет проходить масштабный эксперимент", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"(...) Как сообщила берлинская общественная организация Mein Grundeinkommen ("Мой базовый доход" - Прим. ред.) совместно с Немецким институтом экономических исследований (DIW), эксперимент по безусловному базовому доходу начнется в следующем году. В течение трех лет 120 человек будут получать в Германии 1200 евро ежемесячно. (...) Зимой ученые выберут получателей выплат среди людей, которые до ноября зарегистрируются на сайте. Решающую роль сыграют критерии, которые будут представлять относительно репрезентативную для германского населения группу", - отмечает издание.

"Дополнительно к получателям выплат будет создана значительно более крупная контрольная группа, которая не будет получать денег. Участие в эксперименте могут принять люди старше 18 лет, основным местом жительства которых является Германия. (...) Первые выплаты предположительно будут осуществлены весной 2021 года. Организация Mein Grundeinkommen будет выделять на проект 144 тыс. евро ежемесячно", - говорится в статье.

"Мы впервые хотим комплексно изучить эту тему", - говорит Михаэль Бохмейер, учредивший организацию шесть лет назад. (...) При этом изучаться будет не только вопрос о том, пропадет ли у людей желание трудиться. Инициаторы эксперимента хотят исследовать более масштабные вопросы. Может ли базовый доход внести вклад в борьбу с растущим расслоением общества? Будут ли люди вести более экологичный образ жизни, если будут получать базовый доход?".

"Активисты и исследователи определили шесть областей: здоровье, расслоение общества, демократия, климат, цифровизация и работа. "Мы наблюдаем фундаментальные структурные проблемы во всех областях, - говорит Бохмейер, - и если мы сделали какие-либо выводы за прошедшие годы, так это выводы о том, что базовый доход освобождает голову для того, чтобы размышлять о решениях". Каждые полгода участники будут заполнять онлайн-анкету, а некоторые проходить подробные интервью и предоставлять образцы волос".

"В идеале проект, по словам Бохмейера, будет проходить в три этапа: на первом этапе участники будут получать 1200 евро независимо от их прежнего дохода. Так планируется изучить максимальный эффект идеализированного базового дохода. (...) Если выяснится, что базовый доход оказывает значительный эффект, организация и DIW планируют на следующем этапе выплачивать минимальный доход: доход тех, кто зарабатывает меньше 1200 евро, будет увеличен до этой суммы".

"Так исследователи надеются выяснить, заставляет ли людей менять свое поведение сама денежная сумма или уже теоретическая безусловность выплаты. На третьем этапе, который, впрочем, начнется только в 2023 году, будет возможно разработать финансовую модель для Германии", - передает издание.

По словам Доминика Энсте из Института немецкой экономики "эксперименты являются хорошим способом выяснить что-то, прежде чем перестраивать всю систему". "Но, во-первых, следует исходить из того, что среди участников больше, чем в остальном населении, представлены люди, интересующиеся данной темой. Во-вторых, 120 человек - это относительно небольшая группа для "выявления статистически достоверных вещей".

"Энсте также сомневается в том, что за три года люди в корне поменяют свое поведение. Похожего мнения придерживается и коллега Энсте из Института экономических исследований Андреас Пайхль: "Между тем, получаю ли я деньги в течение трех лет или до конца жизни, есть огромная разница, - говорит экономист. - Первое по своему эффекту скорее похоже на выигрыш в лотерее".

"Он также указывает, что люди ведут себя иначе, если понимают, что являются частью эксперимента. Это, по его словам, наряду со многими другими факторами особенно усложняет проведение макроэкономических экспериментов. Поэтому, считает Пайхль, идеального эксперимента не существует: "Для этого следовало бы выплачивать базовый доход половине населения так, чтобы она не знала, что это эксперимент - и чтобы об этом не знала другая половина населения", - передает Süddeutsche Zeitung.