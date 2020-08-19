Миллиарды кубометров газа сжигаются впустую

"Нефтяные компании сжигают во время добычи большое количество газа, так как его продажа невыгодна. Из-за бума фрекинга в США сжигание газа на факелах, наносящее вред окружающей среде, достигло новых максимальных значений", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Повсюду маленькие пожары. Так выглядит мир на карте онлайн-проекта Skytruth: мелкие, мерцающие оранжевым точки сверкают на всех континентах, в Северной Африке, на Аравийском полуострове, в Сибири, в Индонезии, Канаде, США. Каждый день планета горит в тысячах мест, что четко показывают спутниковые снимки", - повествует журналист Кристоф фон Айххорн.

"Это не лесные пожары или другие природные катастрофы. Тем не менее этот огонь является катастрофой, для климата и зачастую для людей, живущих поблизости. Эти пожары возникают из-за газа, который устремляется из-под земли наверх при добыче полезных ископаемых. (...) Практика называется сжиганием попутного газа. В результате нее в год в атмосферу выделяется около 300 млн тонн углекислого газа (СО2), что составляет примерно 1% от всех выбросов СО2 в мире, а также значительное количество метана, парниковый эффект от которого примерно в 30 раз сильнее, чем от углекислого газа", - говорится в статье.

"Эта практика давно критикуется, однако вместе с бумом фрекинга в США проблема сильно усугубилась. На карте Skytruth особенно выделяются два региона: Баккеновская формация в Северной Дакоте и Пермский нефтегазоносный бассейн в Техасе. Это два наиболее доходных месторождения нефти и газа в США", - указывает издание.

"При фрекинге добывающие компании закачивают в буровые скважины химикаты, песок и воду, чтобы под высоким давлением "выдавить" ресурсы из пород. Впрочем, чаще всего выгоднее добывать лишь нефть. Чтобы транспортировать газ, пришлось бы специально прокладывать трубопроводы. Так как это слишком дорого или освоение нефтяных месторождений проходит слишком быстро, так называемый попутный газ часто сжигается на месте, - поясняет автор статьи. - В 2018 году только в Пермском бассейне на факелах был сожжен газ стоимостью 750 млн долларов, без всякой общественной пользы".

"И даже эти огромные цифры, вероятно, отражают лишь часть реальности. Гуннар Шаде из Техасского университета A&M предполагает, что количество теряемого газа существенно превышает значения, указываемые нефтяными компаниями. О количестве сжигаемого на факелах газа они должны сообщать властям. (...) Шаде сравнил представленные властям данные по двум техасским регионам, добывающим сланцевый газ, с показаниями спутника Национального управления океанических и атмосферных явлений (NOAA). По его словам, данные NOAA свидетельствуют о том, что потери газа примерно в два раза превышают официальные данные".

В 2018-2019 годах мировая практика сжигания попутного газа достигла "показателей, которые не наблюдались более, чем десятилетие", передает издание.

"В настоящий момент по всему миру сжигается 150 млрд кубометров газа в год, что соответствует потреблению газа частью Африки, расположенной южнее Сахары. По данным Всемирного банка, увеличение показателей в значительной степени связано с тремя странами: Венесуэлой (+16%), Россией (+9%) и США (+23% за год)".

"Расширение сомнительной практики в США зафиксировано и в исследовании, опубликованном весной в научном журнале Science Advances, - продолжает издание. - Согласно ему, с 2012 года объем сжигания попутного газа в Пермском нефтегазоносном бассейне увеличился в четыре раза. К тому же в регионе ежегодно выделяется в атмосферу 2,7 млн тонн метана, что примерно в 2,5 раза больше, чем оценивается Агентством по охране окружающей среды США (EPA). Масштабная утечка метана указывает на связанную со сжиганием попутного газа практику: так называемую дегазацию. Зачастую установки для сжигания попутного газа работают не по плану или же происходит утечка газа во время добычи. Таким образом, вместо того, чтобы вступать в химическую реакцию с СО2, природный газ в форме метана попадает напрямую в атмосферу. Это оказывает большее влияние на климат, так как парниковый эффект метана значительно сильнее парникового эффекта углекислого газа. По оценке исследователей из Гарвардского университета, (...) в общей сложности 3,7% добываемого в Пермском бассейне природного газа теряется в результате утечки. Это щекотливый показатель, ведь он ставит под сомнение аргумент о том, что природный газ является относительно экологически чистым источником энергии".

"Проблема с утечкой газа наблюдается и в Европе, как показали недавно геохимики из Geomar, Центра им. Гельмгольца по исследованию океана. Во время экспедиции в Северном море они обнаружили, что из старых, уже истощенных буровых скважин на дне моря все еще выделяются тысячи тонн метана в год. (...) Только из 1,8 тыс. неиспользуемых британских буровых скважин в год выделяется до 3,7 тыс. тонн метана - всего в Северном море имеется 15 тыс. таких скважин", - пишет Süddeutsche Zeitung.