ЕС хочет помочь белорусам и при этом не разозлить Россию

"Главы государств и правительств ЕС поддерживают демонстрантов в Белоруссии и их требования о перезагрузке в стране. При этом грозит проба сил в отношениях с Россией", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Восстание против белорусского правителя Александра Лукашенко и его режима также превращается в изнурительную пробу сил между Евросоюзом и Россией. В то время как российский президент Владимир Путин считает Белоруссию буферным государством между своей территорией и ЕС, в последние годы стало появляться все больше сигналов сближения руководства в Минске с Западом", - отмечает автор статьи Штефан Корнелиус.

В среду ЕС намерен продемонстрировать свою силу и провести внеочередное заседание для обсуждения ситуации в Белоруссии. "(...) ЕС хочет избежать видимости прямой конфронтации с Россией и вмешательства в дела Белоруссии", - говорится в статье.

"Меркель и председатель Европейского совета Шарль Мишель уже провели телефонные переговоры с Путиным. В очевидно согласованных посланиях они заявили, что лишь мирный диалог с участием оппозиции может привести к решению кризиса. Перевод этих посланий: Россия не может вмешаться в ситуацию с применением силы. Также и иллюзорное решение, замена Лукашенко управляемым из Москвы преемником, по единодушному мнению ЕС, не будет способствовать установлению мира".

"(...) Тем временем высокопоставленные дипломаты со стороны ЕС пояснили, что считают свое влияние ограниченным. По их мнению, перевес в вопросе эскалации находится на стороне российского президента. Лишь Путин принимает решение о применении силы, использовании скрытых подразделений, гибридных методах управления конфликтом или провокациях с применением силы. Преимущество ЕС состоит лишь в деньгах и четких заявлениях".

"(...) Ни Лукашенко, ни России ЕС не хочет давать повод для насильственного подавления оппозиции. Санкции, решение по которым в целом уже было принято министрами иностранных дел ЕС и которые, возможно, будут названы в среду, направлены, как обычно бывает в таких случаях, против отдельных лиц. В отношении ведущих представителей режима Лукашенко, прежде всего из аппарата безопасности, планируется ввести запрет на въезд, а также заблокировать их счета за границей. Однако эти санкции имеют скорее символическое, нежели практическое значение. Они не поспособствуют смене режима", - указывает издание.

"Спокойная угроза санкциями является также залогом переговоров ЕС с Путиным. Эскалация по примеру Украины, поясняют дипломаты ЕС, приведет к новой волне санкций против России и самого Путина, что, вероятно, нанесет ощутимый удар по ослабленной коронавирусом стране. Согласно анализу ЕС, проблема Путина заключается в новом характере протестов среди в целом дружественно настроенного к России населения. Цель демонстраций состоит не в сближении с ЕС, а в смене власти, достижении большей справедливости и улучшении экономической ситуации. "Если Путин вмешается в ситуацию в интересах Лукашенко, цена будет высока", - предостерег один чиновник ЕС".

"Согласно анализу ЕС, российский правитель пока не решил, как ему реагировать на желание перемен в соседней стране. Путин, кажется, наверняка будет пытаться предотвратить уход Белоруссии из российской зоны контроля. Лояльность к Лукашенко второстепенна. Поэтому диктатор Минска может стать первой жертвой на пути к новому, но признанному Россией руководству", - заключает Tages-Anzeiger.