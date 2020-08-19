Следы масштабной смертельной операции

"Когда скоро перед судом предстанет человек, обвиняемый в убийстве чеченца, следователи будут уверены: у Вадима Красикова были союзники. Генеральный прокурор ФРГ изучает конкретный след, как сообщает он в конфиденциальном письме", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Когда в июне генеральный прокурор предъявил обвинение, он констатировал: убийство эмигрировавшего чеченца Зелимхана Хангошвили, совершенное год назад в маленьком парке в берлинском районе Моабит, было осуществлено по поручению российского правительства. Обвинение имеет большой вес. Оно отягощает отношения нескольких стран с Россией. Ведь то, что предполагаемый стрелок действовал в одиночку, исключено. Постепенно становятся известными детали, рисующие картину трудоемкой операции, с несколькими участниками и выходящей за пределы одного государства", - отмечает журналист Алексей Хок.

"Наряду с непосредственным расследованием убийства генеральный прокурор возбудил отдельное дело для изучения роли пока неизвестного третьего лица, - сообщает издание. - (...) Следователи взяли мужчину на прицел уже в декабре 2019 года, когда расследованием берлинского дела занялась генеральная прокуратура. Это следует из доклада расположенного в Карлсруэ ведомства, который министерство юстиции направило членам комитета бундестага по внутренним делам. Это письмо имеется в распоряжении Die Welt. Речь идет о Романе Д. - при этом его имя, предположительно, может являться псевдонимом, который, как выяснили следователи, имеет параллели с Красиковым".

"Связь с убийством в Тиргартене следователи, согласно документу, установили, опираясь на события 2015 года. Тогда, по информации чешских ведомств, Д. подал заявление на получение шенгенской визы. В этом заявлении прослеживаются параллели с пятью другими заявлениями россиян на получение виз, которые были поданы с разницей всего лишь в один день. Указанные номера паспортов и срок их действия "были подозрительно похожими" на паспортные данные Д. Примечательна также взаимосвязь этих лиц", - говорится в публикации.

"По данным турецких ведомств, двое из них причастны к убийству чеченского боевика в Стамбуле. Обвинение: они шпионили за будущей жертвой. В одном из писем в адрес немецких ведомств российская спецслужба ФСБ некогда причисляла убитого к исламистскому "Кавказскому эмирату" и дискредитировала его - так же, как и убитого в Берлине Хангошвили. Оба были террористами, таков сфабрикованный нарратив Москвы".

"Еще одно пересечение: в своих заявлениях на получение визы Д. и находящийся в следственном изоляторе Красиков указали одного и того же работодателя: ЗАО "Руст", компанию, не имеющую существенного дохода. Однако указанный ими месячный заработок превышал годовую прибыль ЗАО "Руст". К тому же следователям удалось установить связь предприятия с российским министерством обороны и ФСБ".

"Несмотря на примечательные сходства, генеральный прокурор проявляет сдержанность в своем докладе, - отмечает издание. - Согласно ему, пока не удалось выяснить, был ли Д. непосредственно связан с Красиковым, который незадолго до совершения преступления находился в Варшаве. Следователям известно, что за три недели до преступления Д. въезжал из Белоруссии в Польшу и спустя несколько дней на обратном пути пересекал границу с Белоруссией. Однако находился ли он в Польше или, возможно, даже в Берлине, пока проверяется".

"От российских ведомств едва ли стоит ждать помощи. Как следует из ответа федерального правительства на парламентский запрос фракции Левой партии, в период с конца августа по ноябрь 2019 года немецкие ведомства 12 раз пытались установить контакт с российскими органами. Однако ответ на два запроса о предоставлении правовой помощи в конечном итоге "не внес существенного вклада России в расследование", - напоминает Die Welt.