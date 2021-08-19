Политически мертв: таково будущее критика Кремля Навального

"Спустя год после отравления критику Кремля Алексею Навальному грозят новые судебные процессы и длительное пребывание в колонии. Оппозиция в России фактически разгромлена", - пишет немецкое издание Augsburger Allgemeine.

"Алексей Навальный всегда пытается шутить. С иронией и колкостями. "Ну а теперь называйте меня Алексей "Док Браун" Навальный ", - написал недавно в Instagram находящийся в заключении российский противник режима. Потому что, как и доктор из фильма "Назад в будущее", он, Навальный, теперь, очевидно, тоже располагает машиной времени. (...) " Я обвиняюсь в совершении преступления с использованием машины времени. (...) Преступление я совершил в 2011 году, создав ФБК*/**. А доказательством преступности моих действий стало то, что 10 лет спустя "суд" признал ФБК*/** экстремистской организацией", - написал Навальный".

"Это все еще оппозиционная борьба с помощью юмора или стратегия выживания в исправительной колонии? - пишет журналист Ульрих Крёкель. - Наблюдатели в России задаются этим вопросом все чаще. Спустя год после отравления Навального в самолете над Сибирью большинство из них приходят к выводу, что критик Кремля, конечно, выжил после попытки устранить его с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", однако в политическом плане Навальный уже мертв".

"Его заключение и разгром его организаций силовым аппаратом президента Владимира Путина "создают глубокое ощущение конца, полного разгрома внесистемной оппозиции, которая после "криминализации" просто ликвидирована как класс", анализирует политолог Татьяна Становая".

"Взгляд на события, произошедшие после покушения с применением "Новичка" 20 августа 2020 года, подтверждает это, - отмечает Augsburger Allgemeine. - (...) Десятки тысяч людей вышли в России на улицы. Но полиция жестоко подавила сопротивление. Сам Навальный в знак протеста объявил голодовку, но закончил ее из-за угрозы для своей жизни. Все безрезультатно".

"Любой, кто Путину не друг, тот его враг", - говорит политолог Становая о ситуации перед выборами в Государственную Думу 19 сентября. Вряд ли кто-то в России сомневается, что и в будущем в парламенте не будет депутатов от реальной оппозиции".

"А Навальный? Если его признают виновным в создании экстремистской организации, то есть в "преступлении с использованием машины времени", он будет оставаться в тюрьме еще долго после президентских выборов 2024 года. Довольно много наблюдателей и вовсе подозревают: пока Путин у власти, Навальный не выйдет из колонии. Он "попал под танк", говорит противник Путина и бывший олигарх Михаил Ходорковский, который сам когда-то провел десять лет в сибирской колонии".

"(...) В такой ситуации Навальному не остается ничего, кроме как писать сообщения в социальных сетях, в Instagram и Twitter. Снова и снова он пытается позиционировать себя там как несгибаемого, сильного лидера оппозиции. Как человека, который может "мобилизовать массы", как он написал в мессенджере Telegram. Снова и снова он насмехается над Путиным".

"Но и сообщения из тюрьмы тоже, вероятно, как минимум наполовину "фейки": команда Навального снабжает его каналы материалом. Интернет-портал ura.ru расследовал, как это работает. По его данным, заключенным тюрьмы в Покрове разрешено пользоваться лишь таксофоном для разговоров с адвокатами и родственниками. Так Навальный может передавать только зашифрованные сообщения, потому что разговоры подслушиваются. Личного доступа в интернет у заключенных нет. Поэтому еще неясно, не перестал ли смеяться Навальный на самом деле. При этом не вызывает сомнений то, что в роли оппозиционного политика он потерял поддержку. По данным опроса, проведенного независимым "Левада-Центром"**, только 14% жителей России по-прежнему оценивают его роль как важную и положительную - это на 6% меньше, чем год назад", - констатирует Augsburger Allgemeine.

*организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации

** - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента