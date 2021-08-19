Теперь и американские дипломаты в Германии страдают загадочным "гаванским синдромом"

"У нескольких сотрудников посольства США в Берлине, по всей видимости, наблюдаются симптомы загадочного "гаванского синдрома". По сообщениям СМИ, по меньшей мере двум американским дипломатам пришлось обратиться за медицинской помощью. США подозревают Москву", - пишет немецкий журнал Focus.

"США расследуют сообщения о загадочных жалобах на здоровье сотрудников посольства в Берлине. По меньшей мере два дипломата обратились за медицинской помощью, а некоторые не могут работать, сообщают The Wall Street Journal и Der Spiegel. У них якобы наблюдаются симптомы "гаванского синдрома", к которым относятся головокружение, тошнота, сильные головные боли и потеря слуха".

"Это не первый случай, когда американские дипломаты, чиновники и сотрудники спецслужб, находящиеся за рубежом, жалуются на подобные симптомы. Впервые они были замечены в 2016 году в посольстве США в Гаване, затем в Китае, России, а недавно и в Австрии. Теперь в лице Германии впервые затронутой оказалась и страна-участница НАТО, где размещены американские войска", - отмечает издание.

"По данным Der Spiegel, болезнь поразила "подозрительно большое число сотрудников спецслужб, которые занимались противодействием российской шпионской активности". По мнению правительственных кругов США, это также наиболее вероятная теория, пишет Der Spiegel".

"Примечательно, что, согласно совместному расследованию Der Spiegel и шведского портала Bellingcat, Москва уже некоторое время работает над методом, позволяющим дистанционно посылать опасные волны через мобильный телефон жертвы. Это могут быть звуковые волны, радиоволны или микроволны. Программа является совершенно секретной", - говорится в публикации.

"Директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс в начале августа была вынуждена признать, что причина "гаванского синдрома" до сих пор не найдена. По данным The Wall Street Journal, с целью тщательного изучения происходящего была создана рабочая группа ЦРУ", - передает Focus.