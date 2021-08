19 августа 2021 г. Тони Барбер | Financial Times Российские выборы - это упражнение в репрессиях и пустой ритуал Рассуждая о намеченных на следующий месяц парламентских выборах в России, обоз0реватель Financial Times Тони Барбер отмечает, что их "(...) исход предопределен: победа президента Владимира Путина и правящей партии "Единая Россия", и задается вопросом: "(...) почему, учитывая, что логика автократии определяет победителя заранее, Кремль делает эти выборы наименее свободными за 21 год правления Путина"? "Преследование режимом его критиков более сурово, чем того требует уровень инакомыслия и недовольства в российском обществе. (...) Но путинизм не сталкивается с непосредственной угрозой ни со стороны Алексея Навального, его самого известного оппонента, ни со стороны общества в целом", - считает автор публикации. (...) "Чтобы объяснить репрессии, мы должны спросить, зачем авторитарные режимы вообще озабочиваются проведением выборов. Один из ответов состоит в том, что они жаждут формальной легитимности, вытекающей из политических ритуалов, имитирующих свободу. Когда граждане соглашаются присоединиться к этим церемониям, они сигнализируют о своей причастности к фейковому театру политики, которая отличается от настоящей так же, как водка из воды", - пишет Барбер. "Однако временами готовность общества игнорировать пустоту таких ритуалов может оказаться под угрозой. Это особенно верно, если власти считают себя обязанными провести масштабную фальсификацию бюллетеней для достижения желаемых результатов. В этом контексте Кремль извлекает уроки из думских выборов 2011 года и из прошлогодних президентских выборов в соседней Белоруссии. (...) Для российских властей способ избежать таких беспорядков - это свести подлинную электоральную конкуренцию к минимуму и тем самым ограничить необходимость фальсификации результатов", - отмечается в статье. (...) "С точки зрения Кремля, труднее может быть избежать конфуза массового воздержания от голосования, - полагает автор. - Явка на выборах в Думу в 2016 году составила всего 48%, по сравнению с официальными оценками в более чем 60% в 2007 и 2011 годах. Такой же высокий уровень неучастия в выборах в следующем месяце, несомненно, будет свидетельствовать о более чем широко распространенной апатии. Это подчеркнет мысль, зафиксированную "Левада-центром*, самым авторитетным российским социологическим учреждением, о том, что почти половина населения считает, что страна идет по неверному пути". "Это настроение - не то же самое, что желание избавиться от Путина. Как при царизме или коммунизме, лидер России пользуется поддержкой просто потому, что система не допускает соперников и альтернативного символа национального единства. Но усиливающиеся репрессии Кремля также являются признаком того, что на третьем десятилетии своего существования система Путина становится упражнением в паранойе, самосохранении и мало чем другим", - заключает Барбер. * - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента Источник: Financial Times