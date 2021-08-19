Украина опасается, что ее "развели" - в обещаниях о водородном сотрудничестве с Киевом есть много вопросов

"В обмен на "Северный поток-2" Киев должен получить помощь в производстве водорода. Но для успеха этого компромисса пока не хватает денег", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Когда 30 августа Джо Байден будет принимать в Белом доме своего украинского коллегу Владимира Зеленского, тот столкнется со свершившимися фактами. К тому же времени должен быть готов "Северный поток-2" - завершение строительства запланировано на период с 30 августа по 6 сентября", - передает журналист Андре Баллен.

"Зеленский тщетно просил о более ранней дате приема, тщетно предупреждал, что Россия будет использовать балтийский трубопровод в качестве "оружия". После компромисса, согласованного Берлином и Вашингтоном в конце июля, строительство и ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2" стало делом решенным. Для Киева это означает потенциальную потерю 2 млрд евро в год на транзитных пошлинах".

"Официально правительство в Киеве не хочет комментировать этот компромисс. Однако царит скептицизм. За закрытыми дверями в правительственных кругах говорят о "разводе", ведь то, как будут выполняться обещания, данные Киеву, остается неясным", - отмечает издание.

"Канцлер Германии Ангела Меркель сказала: "Для меня "Северный поток-2" - это дополнительный проект, а не проект, замещающий транзит газа через Украину, и все остальное вызвало бы очень большую напряженность". Но ее пожелание, чтобы Россия продолжала поставлять газ через Украину в Европу после 2024 года, осталось открытым".

"Еще больше вопросов возникает относительно обещания в будущем сделать Украину поставщиком водорода для Европы. Общественности был представлен миллиардный "зеленый фонд" для содействия развитию альтернативной энергетики на Украине с перспективой ее экспорта в Европу в виде водорода".

"Штефан Кегебайн, региональный директор Восточного комитета германской экономики предупреждает: "Я пока не стал бы говорить о фонде размером в миллиард". Ведь на данный момент правительство Германии выделило для фонда всего 175 млн евро. Откуда возьмутся остальные средства, пока неясно, и это в настоящее время обсуждается в министерствах, говорит Кегебайн".

"Только этот процесс, скорее всего, займет еще несколько месяцев. Кроме того, есть опасения, что существующие программы, например, по трансформации угольного сектора, будут просто переименованы. Дальнейшая судьба фонда будет во многом зависеть от выборов в бундестаг и нового состава министерства экономики", - говорится в статье.

"Также важно определить приоритеты в финансировании. Принцип лейки здесь не сработает. В целом, Украина занимает неплохую позицию в области возобновляемых источников энергии. По установке солнечных электростанций страна даже перевыполнила план в три раза, говорит эксперт по энергетике Дмитрий Марунич. (...) По словам Кегебайна, в работе также находятся пять-шесть проектов по производству водорода. (...) Но большинство инвесторов все еще ждут гарантий и финансирования из Брюсселя или Берлина. (...) На политическом уровне требует решения и другая серьезная проблема: транспортировка. Пока что водород можно перевозить только с помощью железнодорожных цистерн. Это неудобно и дорого. В будущем "Газпром" хочет заполнить "Северный поток" водородом до 70%. Но украинская трубопроводная система в ее нынешнем состоянии для этого не подходит. Потери давления будут мощными, риск аварий - огромным", - указывает Handelsblatt.

"По оценке Марунича, в ближайшие пять лет потребуется 1,5 млрд евро только для того, чтобы модернизировать трубопровод таким образом, "чтобы можно было начать попытки перекачивать по нему и водород". Сумма, необходимая для строительства полноценного экспортного трубопровода, скорее всего, будет гораздо выше".

"У Украины денег на такую модернизацию нет. Обещанных средств на это тоже не хватит, - констатирует Handelsblatt. - Поэтому Евросоюзу нужно подумать о том, как вообще продвигать такие структурные проекты в рамках стратегии импорта водорода".