По мнению ВОЗ, с научной точки зрения сейчас нет необходимости вводить третью дозу вакцины против Covid-19

(...) "Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду, 18 августа, осудила стремление богатых стран ввести третью дозу вакцины против Covid и указала, что научные данные не демонстрируют необходимости в ревакцинации прямо сейчас", - пишет Le Figaro.

"Имеющиеся у нас данные не говорят о том, что бустерные дозы необходимы", - заявила на пресс-конференции главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

Необходимо "дождаться, пока наука скажет нам, когда могут потребоваться дополнительные дозы, какие группы людей и какие вакцины могут нуждаться в дополнительных дозах", - пояснила она. По ее мнению, с "моральной и этической" точки зрения также нехорошо, чтобы богатые страны вводили третью дозу, "когда остальной мир ждет своего первого укола".

"Но вскоре после этих заявлений Соединенные Штаты объявили кампанию по введению третьих доз вакцин Pfizer и Moderna против Covid, которая должна начаться в конце сентября, поскольку санитарные власти обеспокоены тем, что с течением времени иммунная защита, обеспечиваемая вакцинами, снижается. Однако окончательное разрешение на эту кампанию по ревакцинации третьими дозами еще должно дать Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)", - говорится в статье.

"Израиль уже начал кампанию по введению третьей дозы вакцины для пожилых людей, несмотря на призыв ВОЗ к мораторию на ревакцинацию", - указывает издание.

(...) Вводить третью дозу в настоящее время, это все равно, что "раздать по дополнительному спасательному кругу людям, у которых он уже есть, и в то же время позволить другим людям утонуть даже без одного спасательного круга", - отметил в среду на пресс-конференции директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал лидеров выйти за рамки "узких националистических целей". "В этом контексте меня поразили сообщения о том, что вакцины J&J, собранные и упакованные в Южной Африке, покидают континент и отправляются в Европу", - сказал он, попросив эту американскую лабораторию в срочном порядке отдать приоритет Африке.