Несмотря на вакцины против Covid-19, Израиль опасается повторного локдауна

(...) "Израиль живет в страхе перед четвертым всеобщим карантином. В начале пандемии еврейское государство выступило в качестве примера для подражания в плане вакцинации, однако уже в течение нескольких недель оно сталкивается с волной заражений, которая превысила 8 тыс. новых случаев в день, что является самым высоким уровнем с начала февраля. Такая цифра эквивалентна 63 тыс. случаев заражений в день среди населения Франции. И снова растет количество госпитализаций. Тем не менее, власти сделали рывок", - пишет корреспондент Le Figaro в Иерусалиме Марк Анри.

"Израиль снова сыграл роль первопроходца, став первой страной в мире, которая прибегла к третьей дозе вакцины, в основном поставляемой компанией Pfizer, для людей старше 50 лет и медицинского персонала. За две недели дополнительную инъекцию получили более 1 млн человек. По первоначальным данным Министерства здравоохранения, люди, получившие третью инъекцию, в 2,5 раза лучше защищены, чем те, кто получил только две дозы. По оценкам американской компании Pfizer, которая поставляет большую часть доз, третья инъекция в 11 раз увеличивает количество антител для людей в возрасте от 65 до 85 лет. Такой аргумент Pfizer представила FDA, Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, чтобы оправдать запуск аналогичной процедуры в Соединенных Штатах", - указывает автор статьи.

"Однако подобный успех обманчив, потому что он касается только тех, кто соглашается играть в эту игру. Ведь 1 млн израильтян из общего числа 9,3 млн человек отказываются от вакцинации, а 5,8 млн человек получили две дозы. Ряды противников вакцинации пополняются прежде всего, но не исключительно, из арабского меньшинства и общины ультраортодоксальных евреев, которые в совокупности составляют треть взрослого населения", - отмечает журналист.

"Правительство во главе с Нафтали Беннетом не пожалело средств, чтобы сломить это сопротивление. Цель: любой ценой избежать нового карантина, поскольку проведение трех предыдущих обошлось, по его словам, экономике страны в 62 млрд долларов. Такую ставку трудно будет осилить. Приближаются два ожидаемых события: возобновление занятий, которое правительство хочет любой ценой сохранить 1 сентября, и вскоре после этого празднование еврейского Нового года. Израильтяне уже готовятся к такому повороту событий. Три четверти из них считают, что в конечном итоге правительство введет карантин. Но только треть из них говорят, что готовы его соблюдать, оставаясь на самоизоляции в своих домах", - пишет Le Figaro.

(...) "В то же время Израиль, стремящийся оправдать свою репутацию земли обетованной в сфере высокий технологий, изучает разные пути. Очень незаметный Израильский институт биологических исследований, расположенный к югу от Тель-Авива, большая часть деятельности которого находится под военной цензурой, разрабатывает новую вакцину, которая в сотрудничестве с американской компанией NRx уже начала испытываться в Грузии. Если результаты будут положительными, этот институт в первое время планирует производство 15 млн доз", - говорится в статье.

"Несколько стартапов делают ставку на разработку эффективных препаратов против Covid, так, например, биотехнологическая компания Bonus Biogroup тестирует клеточную терапию, специально разработанную для остановки "цитокинового шторма", вызывающего пневмонию, связанную с Covid в наиболее тяжелых случаях, которые часто заканчиваются летальным исходом", - резюмирует Марк Анри.