30 лет после путча в Москве: Россия в кризисе идентичности

"Относительно попытки государственного переворота в 1991 году чувства Владимира Путина, вероятно, всегда были двойственными. Для большинства его соотечественников эта тема сегодня тоже не так проста", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Август - время отпусков, так было и 30 лет назад, так что Владимир Путин был "бог весть где", когда все началось - рассказал он много лет спустя. Однако, когда 19 августа 1991 года группа реакционных функционеров устроила переворот против Михаила Горбачева, чтобы остановить распад Советского Союза, молодой Путин поспешил вернуться в Санкт-Петербург. В то время ему было ясно, на чьей он стороне: ни при каких обстоятельствах он не собирался присоединяться к путчистам, рассказал он".

"Для Путина, как и для большинства россиян, эта тема сегодня не так проста, - отмечает журналистка Зильке Бигалке. - Неуверенность в том, как оценить те августовские дни, является симптомом более масштабного кризиса идентичности. Как это часто бывает, когда речь в России заходит об истории, многие люди оплакивают то, что они потеряли - Советский Союз. И при этом не видят, что выиграли. Впрочем, стоит признать, что этот выигрыш становится тем труднее осознать, чем больше прав отбирается у граждан".

"Тридцать лет назад, по крайней мере, на короткое время ситуация казалась ясной. Путчисты с помощью военной силы цеплялись за коммунизм, народ же хотел перемен. В Москве десятки тысяч людей преградили путь танкам и в конечном итоге покончили с властью КПСС. Освобождение? Сегодня большинство смотрит на это иначе. Примерно каждый десятый до сих пор воспринимает те дни как победу "демократической революции". Более 40% россиян, согласно опросам, считают августовский путч печальным событием с разрушительными последствиями. Наряду с потерянной надеждой, это отражает и расплывчатое чувство потери. Две трети россиян сожалеют о конце Советского Союза - не только потому, что они больше не являются гражданами этой гигантской империи. В то время рухнула и социальная концепция, на смену которой пришла не настоящая демократия, а ее имитация", - пишет Süddeutsche.

"В то время предполагалось, что новая система принесет больше благосостояния, причем быстро. Однако сначала она принесла хаос, коррупцию и нищету. Сегодня у многих россиян либеральные реформы 1990-х годов не ассоциируются ни с чем хорошим. Впоследствии скорее высокая цена на нефть спасла экономику России, а не новая свобода. Сегодня уровень благосостояния гораздо выше, чем в советские времена, и Россия гораздо больше похожа на западные демократии, чем СССР. Но когда людям приходится выбирать между политической свободой и материальной стабильностью, многие по-прежнему выбирать последнее".

"Кремль знает об этом. Многие годы он пытался создавать видимость демократической легитимности. Путинская система всегда была авторитарной, и сегодня она не стесняется демонстрировать это открыто. (...) Без Путина, пропагандирует Кремль, страна снова погрузится в хаос. Его обещание стабильности, конечно, не заменяет политической идеи. Достаточно ли этого обещания для граждан - большой вопрос ближайших лет".

"Что касается августовского путча, то чувства Путина по отношению к нему, вероятно, всегда были двойственными. Тогда было ясно, что путчисты разрушат страну, сказал Путин в 2000 году. Но задачу, которую они поставили перед собой - спасти Советский Союз от распада - он посчитал похвальной", - пишет Süddeutsche Zeitung.