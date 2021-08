19 августа 2021 г. Джон Муни | The Times Ирландия следит за российским шпионским кораблем около Донегала "Силы обороны Ирландии ведут наблюдение у западного побережья за российским шпионским кораблем, построенным для проведения тайных подводных миссий", - передает The Times. "Корабль "Янтарь", входящий в состав ВМФ России, во вторник вечером неожиданно прибыл к побережью Донегола. Судно оборудовано управляемыми и дистанционно управляемыми подводными аппаратами, используемыми для подключения подслушивающих устройств к подводным кабелям, по которым идет интернет-трафик между континентами. В районе, где находится судно, проложен как минимум один коммерческий подводный кабель", - говорится в статье. "Рано утром в среду корабль зигзагообразно двигался по морю к северу от Мейо и к западу от Донегола, что заставляет предположить, что он искал что-то под водой с помощью сонара. Вчера днем он переместился в место к западу от рыбацкой гавани Киллибегс, а затем выдвинулся дальше в Атлантический океан. Военные источники описывают поведение судна как крайне подозрительное". "Силы обороны Ирландии наблюдают за судном, которое действует за пределами территориальных вод Ирландии, но в исключительной экономической зоне. Предполагается, что НАТО знает об этой операции". "Янтарь" принадлежит Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны России. Построенный в Калининграде, он имеет команду из 60 человек и выполнял миссии по всему миру под предлогом проведения океанографических исследований. У него есть два трехместных подводных аппарата "Русь" и "Консул", которые могут погружаться на глубину около 6 тыс. метров", - говорится в статье. "НАТО постоянно отслеживает его передвижения, чтобы оценить, нацеливается ли он на европейскую или американскую подводную коммуникационную инфраструктуру. Кэйтел Берри, бывший сотрудник армейской разведки, (...) считает, что, очевидно, что Россия рассматривает Ирландию как самое слабое звено в европейской обороне. "(...) Мы - самое слабое звено в европейской обороне. У нас нет сонарных возможностей. У нас нет военного радара, поэтому мы даже не можем следить за своим небом. Никакая уважающая себя страна этого не допустит. Россия осознала для себя эту слабость и теперь в полной мере использует ее", - подчеркнул он. (...) Силы обороны Ирландии усилили морское наблюдение в последние недели после того, как в июле военно-морской патруль обнаружил большой корабль, занимающийся подводными работами, рядом с кабелем, по которому идет интернет-трафик между Европой и Америкой. (...) Подводные лодки России также действуют у западного и юго-западного побережья. В прошлом году российский флот направил военные самолеты, в том числе реактивные бомбардировщики, вдоль западного побережья, что побудило британские ВВС развернуть самолеты для их перехвата, напоминает газета. (...) Источник: The Times