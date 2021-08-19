Михаил Горбачев - трагический герой

"Путч в августе 1991 года ознаменовал окончательный распад Советского Союза и конец президентства Михаила Горбачева. В Европе изобретателя гласности и перестройки почитают по сей день, но в России спустя 30 лет его все еще отвергают. Почему?", - задается вопросом немецкое издание Die Welt.

"Спустя почти 30 лет после своей вынужденной отставки в декабре 1991 года Горбачев оглядывается на свою противоречивую политическую жизнь. В годовщину августовского путча он заявил: "Я верю, что демократический путь развития России - единственно правильный, что только на этом пути наша страна может развиваться и решать любые проблемы".

"В свои 90 лет Горбачев живет не роскошно, а довольно скромно, в подмосковном доме, который передан ему с правом пожизненного пользования. Латвийско-российскому режиссеру Виталию Манскому удалось не только взять там эксклюзивное интервью у Горбачева, но и запечатлеть его повседневную жизнь, трудную в силу его возраста и по-человечески одинокую".

"Горбачев кажется отчасти потерянным и не полностью покинутым лишь потому, что с ним остались несколько помощников по хозяйству. Документальный фильм Манского на телеканале Arte заставляет зрителя почувствовать пустоту, которая окружает Горбачева на закате его жизни - пустоту, которую можно легко интерпретировать как символ того, как к этому политику относятся в сегодняшней России при Владимире Путине", - отмечает автор статьи Игнац Лоцо.

"Во время нашей последней встречи тет-а-тет в Москве в 2019 году я спросил Горбачева, не огорчает ли его тот факт, что на родине он часто сталкивается с обвинениями в том, что он проиграл советскую империю. Уверенно, спокойно, совсем не упрямо, а скорее несколько меланхолично, он ответил: "Ах, я сам знаю, сколько хорошего я сделал", - пишет журналист.

"Несмотря на то, что Горбачев, кажется, пребывает в мире с самим собой, для большинства россиян он является личностью, существование которой они игнорируют. В их глазах он несет ответственность за экономическую нестабильность, национальные конфликты и развал страны".

"При этом тот факт, что Советский Союз с его пришедшей в упадок плановой системой еле держался на краю пропасти еще до прихода к власти Горбачева, что уже до него существовали конфликты на национальной почве, не смог закрепиться в сознании российского общества. Не в последнюю очередь потому, что советские СМИ с их государственной пропагандой сделали эти темы запретными и рисовали идеальный внутриполитический мир, в котором даже об автомобильных авариях не сообщалось, чтобы, как тогда говорили, "не тревожить народ".

"Горбачева в России сторонятся, отвергают, а некоторые даже ненавидят. В этом есть особая трагедия, ведь именно он вообще сделал возможным то, что во время его пребывания на посту главы Кремля люди имели право критиковать его и их не отправляли, как это было принято в Советском Союзе, в трудовой лагерь (ГУЛАГ) или в сумасшедший дом как якобы "психически нездоровых", - указывает Die Welt.

"Его главным стремлением во внутренней политике было позволить угнетенным советским гражданам участвовать в процессах принятия решений, дать им право открыто и без страха высказывать свое мнение. (...) Горбачев осознал, что для оздоровления общества также необходима честная переоценка сталинских лет террора. Он добился того, чтобы об этих преступлениях можно было говорить и сообщать открыто, чтобы десятки тысяч невинно осужденных и убитых были реабилитированы. (...) Горбачев в определенном смысле подверг общество психотерапии, в которой оно давно нуждалось и с помощью которой он хотел облегчить страдания и несправедливость, испытываемые многими его соотечественниками, что было табу в течение десятилетий".

"Горбачев - как ясно показывает фильм Виталия Манского - несомненно, был политиком с противоречиями. Он хотел демократии и свободы слова в социалистических рамках, но граждане вскоре захотели полной свободы. Его большая заслуга в том, что он не выступил против этого, когда у него еще была такая возможность", - отмечает издание.

"С точки зрения внешней политики, Горбачев был очень успешен, ведь он воплотил в жизнь свое раннее заявление о том, чтобы распрощаться с претензиями Москвы на власть над государствами-сателлитами. Он освободил более 164 млн человек: 38 млн поляков, почти 16 млн чехов и словаков, 23 млн румын, по 9 млн болгар и венгров и около 16 млн немцев в ГДР. Он избавил всех от страха, заявив об отказе от насилия, и тем самым создал основу для восстания граждан".

"Горбачев также достиг другой своей цели - всеобъемлющего военного разоружения и разрядки отношений с Западом. В сущности, это он положил конец холодной войне, а не Запад - за что и получил Нобелевскую премию мира в 1990 году", - подчеркивает Die Welt.

"Но почему же большинство его сограждан так неблагодарны по отношению к нему? Ведь благодаря ему они получили свободу передвижения, свободу вероисповедания, право читать отечественные и зарубежные книги, которые были запрещены до 1985 года, смотреть фильмы и многое другое. Горбачев повысил роль женщин и вместе со своей женой Раисой показывал пример равного партнерства и уважения, что было довольно необычно для советского общества".

"Если бы он был более успешным в экономике, если бы цена на нефть, которая играет существенную роль для государственного бюджета, не упала именно во время его пребывания у власти, его рейтинг на родине наверняка был бы другим", - полагает автор статьи.

"Причина трагизма Горбачева еще и в том, что многие россияне путают его пребывание у власти с правлением страдавшего от алкогольной зависимости Бориса Ельцина, который правил в Кремле с 1992 года и который открыл двери хищническому капитализму, породив олигархию. Границы стираются, память тускнеет", - отмечает Лоцо.

"Ельцин дискредитировал внедренную Горбачевым демократическую идею в России, обстреляв здание правительства в Москве из танков в 1993 году. Путин, став в 2000 году новым президентом, урезал свободу прессы и собраний, а также права нового парламента".

"Что случилось с российской демократией?" - спрашивает Михаила Горбачева Виталий Манский в своем фильме. Его меткий и обезоруживающий ответ: "Почему вы меня об этом спрашиваете?".

"При всех противоречиях и просчетах, которые можно обнаружить в действиях Горбачева, он всегда следовал внутреннему компасу, - резюмирует Die Welt. - Он руководствовался ярко выраженным гуманизмом и был убежден, что это формирует основную идею социализма. Михаил Сергеевич Горбачев, будучи идеалистом, изменил мир и остается одним из величайших реформаторов XX века".