Борьба Саакашвили против Киева перестает быть бескровной

Выступающий против киевской власти Михаил Саакашвили хочет добиться отставки правительства - в том числе устраивая рискованные акции протеста, пишет Die Presse.

"Конфронтация между экс-президентом Грузии, а ныне украинским оппозиционером Михаилом Саакашвили, с одной стороны, и киевскими властями - с другой, становится все более опасной. В воскресенье, - сообщает автор публикации Ютта Зоммербауэр, - перед концертным залом в центре украинской столицы произошли столкновения между правоохранительными органами и сторонниками Саакашвили. Несколько сотен демонстрантов попытались проникнуть в здание, где на тот момент проходил концерт американской группы. Сотрудники Нацгвардии этому воспрепятствовали. В них полетели камни, были разбиты стеклянные двери - правоохранители применили в ответ слезоточивый газ; не обошлось без пострадавших".

Не имеющий никакого гражданства Саакашвили призвал своих сторонников принять участие в Марше за импичмент и занять Октябрьский дворец, который в ходе событий 2013-2014 годов на Майдане был занят противниками режима Януковича. "На символизм этого места и делал, по всей видимости, ставки оппозиционный политик. (...) После того, как акция вышла из-под контроля, он обвинил в происходящем "провокаторов". Его призыву расходиться последовали не все собравшиеся", - говорится в статье.

События вечера воскресенья усилят давление на оппозиционного активиста, пишет журналистка. Генпрокуратура занимается расследованием - после непродолжительного задержания в начале декабря Саакашвили грозит домашний арест. Его подозревают в том, "что он планировал заговор против действующей власти совместно с силами, поддерживающими Януковича".

Среди демонстрантов были и те, кто принимал участие в военных действиях, сообщает издание. "Не исключено, что они готовы применить силу. Другие критики президента Порошенко уже открестились от акций Саакашвили", - говорится в заключение.