19 декабря 2017 г. Генри Фой | Financial Times Британский инвестор утверждает, что российская угольная шахта незаконно захвачена "Британская инвестиционная группа потребовала от России 500 млн долларов и обвинила эту страну в "корпоративной краже" в ходе конфликта за контроль над угольной шахтой в Сибири", - пишет журналист Financial Times Генри Фой. Издание поясняет, что речь идет о шахте Грамотеинская. "Согласно документам, с которыми ознакомилась Financial Times, юристы Lehram Capital Investments на прошлой неделе написали российскому министру юстиции, требуя 500 млн долларов как возмещение убытков и грозясь начать разбирательство в международном арбитраже, если за три месяца не удастся договориться", - сказано в статье. Издание пишет, что в октябре 2013 года Lehram приобрела шахту в Кемеровской области. "Через два месяца директор компании Игорь Рудык был задержан местными правоохранительными органами и, как утверждает Lehram, подвергся давлению и был принужден к подписанию документа о том, что шахта передается компании, контролируемой Александром Щукиным, сибирским промышленным магнатом", - говорится в статье. "Lehram заявила, что Рудык не имел юридических полномочий для осуществления передачи активов, а печати компании, которые требовались для подтверждения подлинности такого документа, были незаконно добыты властями без ведома компании. В юридическом иске утверждается, что в организации захвата активов сыграли роль губернатор и вице-губернатор Кемеровской области", - говорится в статье. "Согласно документам, поданным в министерство юстиции, местные чиновники выразили беспокойство из-за задержек с выплатой части зарплат работникам шахты в первые несколько недель после ее приобретения компанией Lehram и воспользовались этим основанием, чтобы назвать британскую компанию некомпетентным собственником. Рудык первоначально был арестован по обвинениям в нарушении российского иммиграционного законодательства, поскольку срок действия его паспорта истек (Рудык - гражданин Казахстана. - Прим. ред.)", - сказано в статье. Источник: Financial Times