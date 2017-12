19 декабря 2017 г. Холли Уотт | The Guardian Ofcom проверяет телепередачу Алекса Салмонда на канале, который пользуется поддержкой Кремля Британское Управление по делам связи (Ofcom), регулирующее деятельность СМИ, проводит проверку новой телепередачи, которую бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд ведет на телеканале RT, сообщает журналистка The Guardian Холли Уотт. Передача Alex Salmond Show начала выходить в эфир в ноябре. "Ofcom расследует, не нарушила ли эта политическая передача правила о достоверности информации, а также дает оценку серии записей в Twitter, которые изображались как записи людей из аудитории программы. Среди гостей в выпуске от 16 ноября, который стал объектом проверки, были отстраненный председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон, британский депутат-консерватор Криспин Блант и член Палаты Лордов, лейборист Хелена Кеннеди", - говорится в статье. "Пока шла передача, в нее включались записи людей из ее аудитории, сделанные в Twitter. Однако зрители указали, что "люди из аудитории", похоже, имели отношение к передаче", - говорится в статье. Всего в эфире цитировались записи с четырех аккаунтов в Twitter. Издание утверждает, что один из них, @lastjohn, "по-видимому, принадлежит Луизе Сент-Джон, упомянутой в титрах передачи; в ее профайле на LinkedIn сказано, что она директор по серийным выпускам The Alex Salmond Show. Другого процитированного аккаунта, похоже, не существует, а еще один пока не сделал никаких записей в Twitter". Газета также приводит заявление официального представителя RT: "Согласно правилам Ofcom, мы не можем комментировать его проверки, и, как рекомендует Ofcom, важно отметить, что проверка, проводимая Ofcom, необязательно означает, что вещательная компания или компания, предоставляющая услуги, совершила какое-то нарушение?. "Нарастает обеспокоенность влиянием России на СМИ и социальные медиа по всему миру, особые вопросы есть к деятельности RT", - отмечает газета. Источник: The Guardian