19 декабря 2017 г. Оливия Солон | The Guardian Как сирийские "Белые каски" стали жертвами машины интернет-пропаганды "Сирийские спасатели-волонтеры, известные как "Белые каски", стали мишенью невероятной кампании дезинформации, которая позиционирует их как террористическую организацию, связанную с "Аль-Каидой"*", - пишет корреспондент британской газеты The Guardian Оливия Солон. Издание раскрыло, "как этот контрнарратив распространяется в интернете сетью антиимпериалистических активистов, конспирологами и троллями при поддержке российского правительства (которое предоставляет военную поддержку сирийскому режиму)". Как поясняет автор, "Белые каски", официально известные как "Сирийская гражданская оборона", - это гуманитарная организация, состоящая из 3400 волонтеров - бывших учителей, инженеров, портных и пожарных, которые бросаются вытаскивать людей из-под развалин, когда бомбы сыплются градом на сирийское мирное население. "Им приписывают спасение тысяч мирных граждан во время продолжающейся сирийской гражданской войны, - сообщает журналистка. - Они разоблачили с помощью видеопленки, сделанной очевидцами, военные преступления, включая химическую атаку в апреле. Их работа стала темой оскароносного документального фильма Netflix и два раза выдвигалась на Нобелевскую премию мира". "Несмотря на это позитивное международное признание, - продолжает автор, - существует контрнарратив, продвигаемый активной сетью лиц, которые пишут для сайтов альтернативных новостей, противостоящих "повестке центральных СМИ". Их взгляды совпадают с позициями Сирии и России и привлекают огромную публику в интернете, которая увеличивается за счет видных персоналий "альтернативных правых", выступлений на российском государственном телевидении и армии ботов в Twitter". "Почему "Белые каски?" - задается вопросом журналистка. "Белые каски" играют две роли в Сирии, - сообщает Солон. - Первая - это их работа в качестве спасателей: обеспечение услуг скорой и пожарных и помощь в зонах конфликта, где инфраструктуры были уничтожены. Вторая роль - это документация того, что происходит в стране при помощи портативных камер и камер на касках". "Именно это вызвало раздражение не только режима Асада и русских властей, но и множества пропагандистов, которые работают в орбите их влияния", - заявил изданию Кристиан Бенедикт, менеджер из Amnesty International по реагированию на кризисные ситуации, специализирующийся на Сирии. "Именно съемка "Белых касок" задокументировала химическую атаку в Хан-Шейхуне в апреле, которая привела к гибели, по крайней мере, 83 человек, треть из которых - дети, - рассказывает журналистка. - Расследователи военных преступлений в ООН позднее заключили, что атаку осуществил сирийский режим против собственного народа. Российские государственные СМИ и сеть сочувствующих сайтов альтернативных новостей продолжают ставить под сомнение выводы расследователей, описывая атаку как "нелогичную" и "намеренно срежиссированную" повстанцами. Сайт "альтернативных правых" Infowars повторил эту конспирологическую теорию, описав атаку как "срежиссированную "Белыми касками", которые были описаны как "группа, связанная с "Аль-Каидой"* и спонсируемая Джорджем Соросом". Как отмечает автор, "Белые каски" никогда не получали финансирования от Джорджа Сороса или каких-либо его фондов. "Российская стратегия была очень успешной в формировании интернет-дискуссии о "Белых касках", - говорится в статье. - Обманывая алгоритмы соцсетей потоком контента, увеличенного ботами, подставными аккаунами и сетью агитаторов, пропагандисты сумели создать "искусственный консенсус", который наделяет легитимностью маргинальные взгляды. Даже официальные российские каналы в соцсетях, такие как аккаунты в Twitter российского посольства в Британии, публикуют мемы, дискредитирующие организацию". Газета побеседовала с несколькими исследователями, изучающими распространение дезинформации и пропаганды в интернете, "которые нашли свидетельства прицельной российской кампании влияния против "Белых касок". Фил Менчер, профессор информатики в Индианском университете, разработал инструмент под названием Hoaxy, чтобы отслеживать ложную информацию в интернете. "Забив в строку "поиск" "Белые каски", обнаруживается, что группка источников генерировала сотни статей об организации", - передает автор. "Это как фабрика", - прокомментировал исследователь. Та же группка людей цитируется в качестве "экспертов" в статьях, "которые перекомпоновываются и ссылаются друг на друга, чтобы создать корпус контента, конспирологические заявления которого приобретают видимость легитимности". Менчер, а также ряд других исследователей, установили, что одной из самых влиятельных распространительниц контента о "Белых касках" является британская блогер Ванесса Били (Vanessa Beeley). Она, по словам журналистки, часто критикует "Белые каски", будучи главным редактором сайта 21st Century Wire, основанного Патриком Хеннингсеном, который также является главным редактором Infowars.com. Издание рассказывает, что в апреле 2017 года Били выступила на конференции вместе с министрами из правительства Асада (они говорили посредством видеоконференции), носившей название "Белые каски": факт или выдумка?" "Ее справочный документ и слайды по этой теме были затем представлены в Совбез ООН и в Генассамблею ООН российским правительством в качестве "свидетельства" против "Белых касок", - передает издание. *"Аль-Каида" - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Guardian