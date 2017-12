19 декабря 2017 г. Марианна Спринг | The Guardian В России жертвы домашнего насилия вынуждены платить штраф за виновника Россиянок, ставших жертвами побоев в семье, вынуждают платить штрафы за насильников, сообщает журналист The Guardian Марианна Спринг, ссылаясь на слова активистов. Автор статьи напоминает о принятых в феврале поправках о декриминализации некоторых форм бытового насилия, наказание может составить до 15 дней ареста или штраф в 30 тыс. рублей. Как рассказала Марина Писклакова-Паркер, глава центра помощи жертвам домашнего насилия "Анна", женщинам "приходится платить штрафы за виновника, если их не платит мужчина". О поправках к закону Писклакова-Паркер сказала: "В следующем году официальная статистика покажет, что число случаев насилия снизилось, но это не потому, что проделана большая работа. Скорее потому, что о меньшем количестве случаев заявляют. Поправки дали женщинам понять, что искать помощи бесполезно, а преступникам - что поступать так нормально". По данным сайта domesticviolence.ru, ежегодно жертвами домашнего насилия в России становятся 16 млн женщин, в полицию обращаются 10%. По оценкам МВД, каждый год таким образом погибают 14 тысяч женщин - это одна смерть каждые 40 минут. Российские активисты настаивают на принятии закона по предотвращению домашнего насилия, и петиция в его поддержку набрала 258 тыс. голосов. По словам активистки Алены Поповой, "это распространенная ситуация, когда женщина платит штраф за своего насильника". "Согласно закону, женщина должна платить, если у нее с мужем общий семейный банковский счет. В реальности мужчина зачастую требует от женщины заплатить, потому что считает, что это она была не права, когда пожаловалась, или потому что у него нет денег", - добавила она. В статье упоминается недавний случай Маргариты Грачевой, "муж которой был арестован после того, как попытался отрубить ей руки топором". По словам Поповой, муж не раз избивал Грачеву, она сообщала о нападениях в полицию, но помощи не получила. Одну руку пришлось ампутировать, и врачи не уверены, что Грачева сможет пользоваться другой. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова признала "необходимость разработать и принять закон о борьбе с бытовым насилием". Она также призвала правительство ратифицировать Стамбульскую конвенцию Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием. Основатель проекта Nasiliu.net Анна Ривина рассказала о созданном недавно видео, в котором вопросы домашнего насилия в России поднимают знаменитости-мужчины, "потому что в нашем нынешнем патриархальном обществе слово мужчины имеет больший вес, чем слово женщины". Видео набрало 200 тыс. просмотров. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов, голосовавший против принятия поправок в феврале, заявил: "Я полагаю, что декриминализация домашнего насилия негативно влияет на общество, потому что те люди, которые считают жестокое поведение в доме нормальным, могут понять это как сигнал, что их действия не будут иметь карательных последствий". В свою очередь, "сторонники поправок заявляют, что они призваны защищать российские традиции и поддерживать семью как священный институт", пишет Марианна Спринг. Источник: The Guardian